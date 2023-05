Lotterien Tag im Theater in der Josefstadt

Der nächste Lotterien Tag steht am 25. Mai auf dem Programm und öffnet diesmal die Türen zum Theater in der Josefstadt: Die Österreichischen Lotterien sind Partner des Theaters und ermöglichen ihren Spielteilnehmer:innen einen außergewöhnlichen Abend mit dem Stück „Der Wald“ von Alexander Ostrowskij. Außergewöhnlich deshalb, weil mit Herbert Föttinger und Robert Meyer zwei Publikumslieblinge als vagabundierende Provinzschauspieler gemeinsam auf der Bühne zu sehen sind. Robert Meyer gibt damit auch sein Josefstadt-Debüt.

Wer am Donnerstag, dem 25. Mai 2023 dabei sein möchte, kann auf www.lotterien.at Karten für jeweils zwei Personen gewinnen. Die Teilnahme an der Verlosung ist bis Donnerstag, 18. Mai möglich. Die Gewinner werden per E-Mail verständigt.

Alle Informationen zu den Lotterien Tagen findet man unter www.lotterientag.at.