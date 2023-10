Lotto Bonus-Ziehung am 13. Oktober

Ganz im Sinne des Leitsatzes „Gemeinsam Verantwortung leben!” pflegen die Österreichischen Lotterien eine Tradition, die von gesellschaftlichem Engagement zeichnet, von Verantwortung, und vor allem von Beständigkeit. Gemeinsam mit der Akademie des Österreichischen Films wurde bereits im letzten Jahr der Lotterien Tag „Österreichischer Filmpreis on tour“ ins Leben gerufen, um einen lang gehegten Wunsch der Akademie zu erfüllen und den Filmpreis auch in die Bundesländer zu tragen.

Deshalb heißt es am Donnerstag, den 12. Oktober in elf ausgewählten Programmkinos quer durch Österreich, Film ab. Die Vergabe der Tickets erfolgt in den Kinos solange der Vorrat reicht. Nach Vorzeigen eines Lotterien Produktes werden die Preisträgerfilme des Österreichischen Filmpreises 2023 in folgenden Kategorien gratis gezeigt: Bester Spielfilm: Vera, Bester Dokumentarfilm: Elfriede Jelinek – Die Sprache von der Leine lassen, Bester Kurzfilm: Will my parents come to see me.

Detaillierte Informationen gibt es unter www.lotterientag.at.

www.lotterien.at, www.win2day.at