Lotto Bonus-Ziehung mit Philipp Jelinek

TV-Vorturner, „Romy“-Preisträger 2021 und „Sportler mit Herz 2022“: Philipp Jelinek präsentiert am Freitag, dem 8. September 2023 die Lotto Bonus-Ziehung. Dabei geht es selbstverständlich wieder um einen Zusatzgewinn in Höhe von 300.000 Euro, der unter allen bei der Bonus-Ziehung mitspielenden Tipps verlost wird. Annahmeschluss für die Bonus-Ziehung ist am Freitag, dem 8. September um 18.30 Uhr, die Ziehung ist um 18.47 Uhr live in ORF 2 zu sehen.

Bereits seit mehr als drei Jahren „bewegt“ Philipp Jelinek Jung und Alt, 2021 gab es dafür die „Romy“. Mit dem „Sportler mit Herz 2022“ folgte eine ganz besondere Auszeichnung im Rahmen der Lotterien Sporthilfe Gala. Mit diesem von den Österreichischen Lotterien mit 5.000 Euro dotierten Preis werden Sportler:innen geehrt, die soziales Engagement zeigen. Der Betrag wird dem jeweiligen Projekt der Gewinnerin bzw. des Gewinners zur Verfügung gestellt.