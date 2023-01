Lotto Bonus-Ziehungen 2023 starten mit Marco Ventre

Die Bonus-Ziehungen bei Lotto „6 aus 45“ mit der Extra-Chance auf 300.000 Euro und einem prominenten Gastmoderator im Lotto Studio werden auch in diesem Jahr fortgeführt. Den Anfang macht am 13. Jänner Marco Ventre, neben seiner Tätigkeit als Schlagersänger auch als Moderator bei „Radio Kärnten“ und „Guten Morgen Österreich“ bekannt.

Der „Bonus“ in Form von 300.000 Euro wird im Anschluss an die Ziehung unter allen mitspielenden Tipps der Runde verlost. Die Freitagsziehungen gliedern sich wie gewohnt in den Lotto Ziehungsrhythmus ein und so gibt es auch die Ziehungen von LottoPlus und Joker. Auch eventuelle Jackpots werden in die Runde mitgenommen.

Annahmeschluss für die Bonus-Ziehung ist am Freitag, den 13. Jänner 2023 um 18.30 Uhr, die Ziehung mit Marco Ventre ist um 18.47 Uhr live in ORF 2 zu sehen.