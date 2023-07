Lotto Bonus-Ziehungen auch im Sommer

Bevor er sich am 22. Juli im Rahmen der Reihe „Mr. Musical präsentiert“ der Vorstellung der erfolgreichsten Musicals widmet, hat Routinier Alfons Haider einen Auftritt auf der Lotto Bühne. Er schlüpft im Rahmen der Lotto Bonus-Ziehung am Freitag, dem 14. Juli in seiner gewohnt charmanten Art in die Rolle des Glücksbringers.

Die Quittungsnummer des Gewinnscheins der Zusatzausspielung von 300.000 Euro wird wie immer gleich im Anschluss an die Bonus-Ziehung ermittelt. Und auch die Regeln der Bonus-Ziehung bleiben unverändert: Als komplette Spielrunde gliedert sie sich in den Ziehungsrhythmus ein, es erfolgen somit auch die Ziehungen von LottoPlus und Joker. Auch eventuelle Jackpots werden in diese Runde mitgenommen. Annahmeschluss für die Bonus-Ziehung ist am Freitag, dem 14. Juli 2023 um 18.30 Uhr, die Ziehung ist um 18.47 Uhr live in ORF 2 zu sehen.