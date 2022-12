Rubbellos brachte € 12.000 für „Foodpoint“

Fast schon so traditionell wie Bleigießen oder das Glas Sekt zum Jahreswechsel: „Viel Glück“ fürs neue Jahr wünscht man auch heuer am besten mit dem passenden Rubbellos für die Extraportion Glück. Egal ob man sich bevorzugt auf Glückskäfer, Kleeblatt, Glücksschwein oder Glückspilz verlässt, dieser Glücksbringer zum Aufrubbeln bringt garantierten Rubbelspaß. Am besten an liebe Menschen verschenken oder selbst aufrubbeln und mit etwas Glück mit einer Finanzspritze von bis zu 20.000 Euro ins neue Jahr starten.

Wer drei gleiche Geldbeträge aufrubbelt, hat diese Betrag einmal gewonnen. Das Los gibt es in vier verschiedenen Outfits, ein Los kostet 2 Euro.

Diese Rubbellos-Serie enthält 2,5 Millionen Lose, die Ausschüttungsquote beträgt 57%, die Chance auf einen Gewinn liegt bei 1:2,64.

www.lotterien.at, www.win2day.at