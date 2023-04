Zu Ostern Glück schenken

Am Montag, dem 3. April 2023 startete die 6. und damit die letzte Klasse der 195. Klas­senlotterie und es nähert sich das große Finale. Einmal 5 Millionen und fünfmal 1 Million Euro werden bei der Schlussziehung am 24. April verlost.

Die 196. Lotterie steht damit bereits in den Startlöchern und startet am Montag, dem 15. Mai 2023. Sie bringt neben einer Gesamtgewinnsumme von 121,5 Mio. Euro und der bewährten Super- und Goldklasse erstmals auch eine Luxusklasse. Mit ihr warten bei den Ziehungen am 24. Juli und 16. Oktober 2023 insgesamt 10-mal 10.000 Euro monatlich für ein ganzes Jahr und 110.000-mal 150 Euro zusätzlich.

Die Klassenlotterie startet jeweils im Frühjahr und Herbst und man kann mit einem ganzen Los oder mit Zehntel-Anteilen davon teilnehmen. Ein Zehntellos kostet pro Klasse 15 Euro, ein ganzes Los 150 Euro. Lose sind in allen Geschäftsstellen der Klassenlotterie erhältlich. Alle Infos zum Spiel findet man unter www.win2day.at/klassenlotterie.

www.lotterien.at, www.win2day.at