Wir sind auch in schwierigen Zeiten für Sie da!.

Da uns Ihre Gesundheit am Herzen liegt und es aus gegebenem Anlass hier immer wieder zu Engpässen kommt, haben wir uns kurzerhand entschlossen unsere Produktion in Amstetten vorübergehend auf die Herstellung von Mund & Nasenschutzmasken (waschbar bis 85° Grad, kein Medizinprodukt) umzustellen.

Wer nicht darauf vertrauen will, dass immer genügend Schutzmasken für seine Mitarbeiter zur Verfügung stehen beziehungsweise im Hinblick auf mehr Nachhaltigkeit die Masken wiederverwenden will kann uns auch jetzt von Montag – Donnerstag 8 – 16 Uhr und Freitag 8 – 12 Uhr telefonisch unter 07472/64744-0 oder per Mail: info@oetscher.com erreichen.

Viele Artikel ab Lager verfügbar.

www.onlineshop-oetscher.com

www.oetscher.com