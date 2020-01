Lebensqualität nachhaltig sichern .

Gemeinsam unser Allhartsberg gestalten, so lautet das Motto der ÖVP Allhartsberg für die Gemeinderatswahl am 26. Jänner 2020. Es geht darum unsere Lebensqualität mit Nachhaltigkeit für die Zukunft zu sichern. Wir setzen dabei auf die Gemeinschaft mit den Bürgerinnen und Bürgern, denn sie gibt Verlässlichkeit. Wir werden in den nächsten Jahren unsere Wasserversorgung für die kommenden Generationen absichern.