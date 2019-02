Andrea Völkl im Interview.

Sie sagen: Stockerau braucht Veränderung. Wieso?

Wir alle spüren doch: Unser Stadt hat an Stellenwert verloren, ist sogar hinter andere wie Tulln und Korneuburg zurückgefallen. Deshalb brauchen wir die Veränderung. Dafür stehe ich mit meinem neu aufgestellten Team.

Warum haben Sie Ihr Team neu aufgestellt?

Weil ich überzeugt bin: Wer Veränderung ernst nimmt, muss bei sich selbst beginnen. Ich will zeigen, dass Veränderung möglich ist. Denn was ich in meinem Team umgesetzt habe, ist auch in Stockerau notwendig.

Wo konkret braucht es die Veränderung?

Wir haben viele Probleme – und wir haben große Probleme. In der Innenstadt, beim Verkehr oder bei den Schulen. Einzelmaßnahmen werden nicht mehr reichen. Aber wer den Kurswechsel will, kann ihn dieses Mal wählen.

- Andrea Völkl