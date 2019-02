Ing. Dominic Litzka im Interview.

Wofür setzen Sie sich im Gemeinderat ein?

Für ein gelebtes Miteinander über Parteigrenzen hinweg. Dazu gehört Teamarbeit. Deshalb würde ich den Stadträten mehr Eigenverantwortung geben und mit allen politischen Parteien versuchen, eine Übereinkunft für die wichtigsten Projekte für Wolkersdorf zu bekommen. Ein klares Bekenntnis zu mehr Transparenz bei Wohnungsvergaben und Förderungen ist mir auch sehr wichtig, genauso wie eine gelebte Bürgerbeteiligung.

Was ist Ihre Motivation für Ihr politisches Engagement?

Ich bin ein Familienmensch. Mein Lebensmittelpunkt sind meine Frau Barbara und unsere drei Mädchen. Als HTL-Lehrer und freiberuflicher Sachverständiger habe ich mich beruflich etabliert. Ich bin dankbar, soviel Glück erleben zu dürfen, deshalb habe ich das Bedürfnis gehabt, etwas davon an die Menschen zurück zu geben. Aus diesem Grund habe ich mich ehrenamtlich beim Sozialmarkt engagiert, in der Sportunion Wolkersdorf und bei der Organisation des ehemaligen Herbstlaufes. Bei dieser Arbeit habe ich gemerkt, dass ich gerne bereit bin, Verantwortung in meiner Heimatgemeinde zu übernehmen. In der Politik nimmt man im besten Sinne des Wortes Verantwortung für die Menschen wahr. Ich will einen positiven Beitrag für die Menschen in unserer Heimatstadt leisten. Daher engagiere ich mich in der Politik.

Was wird Ihr erster Antrag im Gemeinderat sein?

Wir machen eine klare Ansage: Weniger Prestigeprojekte - mehr Leistungen direkt an die Menschen!

In Wolkersdorf wurden, wie zum Beispiel beim „Platz der Generationen“, Millionen Euro gegen den Willen der Bevölkerung ausgegeben. Damit muss jetzt Schluss sein. Wir haben den WOLKERSDORF-BONUS präsentiert. Der gibt den Menschen direkt Geld zurück. Einerseits als Wohnraumbonus für eine Hausstandsgründung mit bis zu EUR 2.500,-- Direktzuschuss und andererseits als Kinderbonus für in Anspruch genommene Kinderbetreuung in den Sommerferien in der Höhe von bis zu EUR 150,-- pro Kind. Zusätzlich zur bestehenden Förderung wollen wir den Vereinen und unseren Freiwilligen Feuerwehren einen jährlichen Direktzuschuss für Kinder- und Jugend-Betreuungsinitiativen bis zu EUR 2.500,-- pro Jahr geben! Ehrenamtliches Engagement ist ein „Schatz der Gesellschaft“, den es zu stärken gilt.

- Spitzenkandidat Ing. Dominic Litzka, 2. Liste in Wolkersdorf „Team Wolkersdorf – die Volkspartei“