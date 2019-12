Bürgermeisterin Brigitte Ribisch im Interview.

Wofür setzen Sie sich im Gemeinderat ein?

Wir haben auch in den nächsten Jahren zahlreiche Projekte geplant, die die Lebensqualität in Laa und in allen vier Katastralgemeinden weiter steigern sollen. Konkret geplant sind weitere wirtschaftliche und ökologische Impulse am Stadtplatz und Verbesserungen beim Thema Verkehrsaufkommen und Infrastruktur. Ganz wichtig ist auch der Ausbau der ärztlichen Versorgung, hier kämpfe ich wie eine Löwin. Darüber hinaus haben wir uns im „Laaer Klimamanifest“ zu einer nachhaltigen Gemeindearbeit verschrieben und was mir ganz besonders am Herzen liegt: Ich möchte Laa zu einer der bürgerfreundlichsten Gemeinden Österreichs machen. Lebensqualität für meine MitbürgerInnen hat für mich oberste Priorität!

Was ist Ihre Motivation für Ihr politisches Engagement?

Ich liebe die vielen persönlichen Kontakte zu den Menschen bei uns in Laa und unseren Katastralgemeinden. Die Menschen, die in unserer Gemeinde leben, sind tüchtig und herzlich und wollen genauso wie ich unsere Stadt voranbringen. Genau das macht Laa so lebenswert. Und ich bin mir sicher, wenn wir weiterhin so offen aufeinander zugehen, wenn jeder und jede die besten Ideen einbringt, können wir erwartungsvoll in die Zukunft blicken. Diese Gedanken trage ich jeden Tag vor mir her. Das gibt ordentlich Kraft und einen enormen Motivationsschub für meine Arbeit als Bürgermeisterin.

Was wird Ihr erster Antrag im Gemeinderat sein?

Auch ab dem Jahr 2020 warten in der Stadtgemeinde Laa wieder sehr viele Entscheidungen, die einer Umsetzung zum Wohle aller Bürgerinnen und Bürger in Laa und unseren KG’s zugeführt werden sollen. Beispielsweise Aufträge für Straßensanierungen, weitere Beschlüsse zu LaaPLUS und Maßnahmen zur Zentrumsbelebung liegen am Tisch. Beschließen wollen wir sie im neuen Jahr zur ersten Sitzung des neu gewählten Gemeinderates.