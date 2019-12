MITEINANDER für unsere Gemeinde MEISELDORF .

In wenigen Tagen fällt in unserer Gemeinde Meiseldorf eine wichtige Entscheidung für die nächsten fünf Jahre. Bei der Gemeinde-Wahl am 26. Jänner 2020 entscheiden Sie, wer die Geschicke unserer Gemeinde leiten soll und wem Sie Ihr Vertrauen für die Zukunft geben.