Vieles konnte auf diesem Weg bereits umgesetzt und erreicht werden, doch einiges ist noch geplant, die Schwerpunkte:

Die Zukunftstechniken sollen weiter forciert werden, dies betrifft die LED-Technik bei der Straßenbeleuchtung, die Verlegung von Leerverrohrungen für zukünftiges Breitbandinternet und eine EDV-gestützte Leittechnik bei allen gemeindeeigenen Wasser- und Abwasseranlagen.

Die Infrastruktur und die Gemeindebaulichkeiten sind erfreulicherweise auf dem neuesten Stand. Angedacht sind zusätzliche Photovoltaikanlagen auf Gemeindegebäuden und die Erweiterung des Kindergartens aufgrund steigender Kinderzahlen. Durch rege Nachfrage nach Wohnraum steht die Schaffung und Aufschließung von neuem Bauland ganz oben auf der Prioritätenliste.

„Neustadtl ist fortschrittlich, traditionell und lebenswert“, so der Spitzenkandidat Bürgermeister Franz Kriener und so sehen auch die insgesamt 42 Kandidatinnen und Kandidaten der Volkspartei ihre Heimatgemeinde. Aus dem Team der ersten 21 bewerben sich gleich 4 Jugendliche unter 30 Lebensjahren um einen Gemeinderatssitz, die Frauenquote ist mit einem Drittel ebenso bemerkenswert. Das offene Wahlsystem gibt allen Gemeinderatskandidaten die gleiche Chance, die Vorzugsstimmen entscheiden letztendlich über den Einzug in den Neustadtler Gemeinderat.