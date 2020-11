2020 ist ein besonderes Jahr, wie wär’s deshalb mit einem ganz besonderen Weihnachtsgeschenk?

Wenn Sie gerne an der frischen Luft sind und sich trotzdem nicht zu sehr anstrengen möchten, ist ein Elektro Roller der perfekte Ausgleich zum Home Office. Sie können gemütlich dahingleiten und den Alltag vergessen. Unsere Modelle können mit oder ohne Sitz geliefert werden und sind auch eine perfekte Ergänzung zu öffentlichen Verkehrsmitteln. Das Angebot in unserem Shop umfasst die SKYWALKER Linie von KAABO, Details zu allen Modellen finden Sie in unserem Shop www.sport4yume.at/shop.

Weiters finden Sie in unserem Shop auch tolle sportliche und elegante Damen und Herren Winterjacken sowie viele andere Ideen für Weihnachten wie zum Beispiel einzigartige handgefertigte Herren- und Damengeldbörsen aus echtem Leder in verschiedenen Farben.

Da der nächste Sommer ganz bestimmt kommt, haben wir auch bereits verschiedene Kajaks eingelagert und unsere Bestseller der Sommersaison, die aufblasbaren Stand Up Paddel Boards sind auch schon bestellt.

Gerne beraten wir Sie telefonisch und senden Ihnen die gewünschten Artikel innerhalb kürzester Zeit zu. Sie erreichen uns jederzeit unter folgenden Telefonnummern: 0676 7064524 und 0676 7064525.

Wir freuen uns auf Ihren Besuch auf unserer Webseite www.sport4yume.at sowie im Online Shop www.sport4yume.at/shop – Ihr SPORT4YUME Team – Ingrid und Fery

SPORT4YUME OG

Wöllersdorfer Strasse 31

A-2753 Markt Piesting

+43 676 7064524

+43 676 7064525

www.sport4yume.at

www.sport4yume.at/shop