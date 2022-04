Die neue E-Modellpalette bei Opel Brantner Gänserndorf

Mit den neuen Modellen von Opel geht es in die automobile Zukunft. Mit dem „Opel Förder-Maximum“ machen wir es Opel Kundinnen und Kunden besonders leicht & attraktiv. Denn damit garantiert Opel die kostenlose, individuelle Beratung sowie Abwicklung der optimalen Fördermöglichkeit für den Kauf eines Opel e-Neufahrzeugs (teil-oder vollelektrisch), gültig für Privat-und Gewerbekunden.

E-Gans-Mobil setzt auf den neuen Opel Combo-E-Life

Erst kürzlich wurde vom Carsharing-Verein E-Gans-Mobilder neue Combo-E Life im Autohaus Brantner bestellt, der ab Sommer bei der bis dahin errichteten Ladestation in der Hochwaldstraße in Gänserndorf Süd stationiert werden soll. Der neue Combo-E Life ist so konzipiert, dass er von allem nur das Beste bietet, Platz und Komfort für bis zu sieben Personen sowie praktische und innovative Sicherheitsmerkmale.

Bei 100% elektrischem Betrieb sind mit einer einzigen Ladung Fahrten bis zu 245 Kilometer möglich.

Machen Sie Ihr Fahrzeug fit, mit einer professionellen Fahrzeugaufbereitung im Autohaus Brantner. Foto: zVg

Reparatur und Service für alle KFZ-Marken

Zusätzlich zum Neuwagenverkauf bietet das Autohaus Brantner mit der Werkstatt und dem Technikerteam ein perfektes Rundum-Service.

Spezialisiert auf Opel servicieren und reparieren die Mechaniker die Fahrzeuge aller KFZ-Marken.

Das Team von Opel-Brantner ist von Montag bis Freitag von 7.30 bis 17.30 Uhr für Sie da.

Autohaus Brantner

Wiener Straße 10

2230 Gänserndorf

Tel: 02282/2370-0

www.auto-brantner.at