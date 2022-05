Oper im Steinbruch: Nabucco

Eigentlich hatte Giuseppe Verdi das Komponieren schon ganz aufgeben wollen. Doch die so packende Geschichte um das Streben des hebräischen Volkes nach Befreiung aus der babylonischen Gefangenschaft faszinierte den Komponisten so sehr, dass er sich doch wieder ans Werk machte. Mit Erfolg: „Nabucco“ wurde mit seinen kraftvollen Bildern, einprägsamer, hochemotionaler Musik und dem berühmten Gefangenenchor zum Sensationserfolg und machte das junge Genie über Nacht zum internationalen Star.

Bis heute zählt „Nabucco“ zu den beliebtesten und meist gespielten Werken im Opernrepertoire. 1996 wurde es als überhaupt erstes Stück in der Oper im Steinbruch gezeigt, zuletzt stand es 2007 in St. Margarethen am Programm. Nun kehrt es als spektakuläre Neuinszenierung vom 13. Juli bis 14. August zurück auf Europas größte und schönste Naturbühne.

Regieführen wird dabei der preisgekrönte, spanische Regisseur Francisco Negrin. Er ist sowohl an den großen Opernhäusern wie in der Welt der Stadion- und Arenaveranstaltungen zu Hause – und damit prädestiniert für ein unvergessliches Musikerlebnis mit spektakulären Wow-Effekten. So inszeniert Negrin u. a. die anstehende Las-Vegas-Show der britischen Sängerin Adele und verantwortete die monumentalen Eröffnungsfeierlichkeiten der jüngsten panamerikanischen Spiele.

