Besser Hören: Klares Sprachverstehen in lauter Umgebung

Allerdings: wer bisher enttäuscht wurde, sollte jetzt aufhorchen. Ein neues Hörgerät sorgt für gute Laune bei Optik und Hörakustik Bastel in Bruck an der Leitha – und für noch besseres Hören bei den Nutzern. Denn es löst ein Versprechen ein, das die meisten Hörgeräte bis heute nicht halten können: Klares Sprachverstehen in anspruchsvollen Hörsituationen.

Um genau hier zu punkten wurde von ReSound das OMNIA Hörgerät entwickelt. „ReSound hat hier erneut bewiesen, dass sie einfach verstanden haben, worauf es ankommt“, freut sich Hörakustikermeisterin Marianne Bastel und ihr Team.

ReSound bringt mit OMNIA eine Spitzentechnologie hervor, die im Vergleich zur vorangegangenen Generation zu einem besseren Sprachverstehen führt. Das intelligente, automatisierte Steuerungs-System ermöglicht Trägern überragend klares Hören und Verstehen in allen Klangumgebungen.

Optimaler Tragekomfort sowie eine Akkulaufzeit von bis zu 30 Stunden sorgen für maximale Freiheit und Verlässlichkeit.

Erleben Sie es doch einfach selbst: vereinbaren Sie am besten gleich einen Termin für einen kostenlosen Hörtest sowie einen persönlichen Beratungstermin.

OMNIA Hörgeräte jetzt kostenlos Probe tragen. Die Akustikermeisterinnen samt Team von Optik Bastel freuen sich, Ihnen diese grandiose Innovation von ReSound OMNIA Hörgeräten näher zu bringen.