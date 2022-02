Fachberatung ohne Zeitdruck und Serviceleistungen mit dem gewissen Extra erwarten Sie bei uns im Meisterbetrieb Sehmanufaktur Litzenberger. Wir stimmen Ihre neuen Sehbehelfe, Brillen in verschiedenen Designs und Kontaktlinsen aller Art, ganz auf Ihre individuellen Bedürfnisse ab. Dafür nehmen wir uns Zeit. Weil uns Ihre Augengesundheit wichtig ist und weil wir wissen, dass gut sehen Lebensqualität bedeutet. Gutes Sehen ist in jeder Lebenssituation wichtig.

Sehschwächen können im Alltag empfindlich stören und Beschwerden verursachen. Immer häufiger tritt zum Beispiel fortschreitende Kurzsichtigkeit (progressive Myopie) auf. Ein erhöhtes Risiko haben Menschen, die viel am Computer arbeiten. Ist man kurzsichtig oder tritt eine andere Sehschwäche auf, sollte man rasch handeln und sich von einem Profi beraten lassen. Bei uns können Sie Ihre Sehleistung überprüfen lassen und sich gegebenenfalls für eine passende Sehhilfe entscheiden.

Wir legen größten Wert auf Qualität und Regionalität unserer Partner, wie etwa bei den Fassungsherstellern von Brillen. Es ist uns ein Anliegen, Produktionswege möglichst kurz zu halten – der Umwelt zuliebe. Die Brillen kommen großteils und bevorzugt aus Österreich, aber auch Deutschland nur bei wenige Ausnahmen aus Italien und Frankreich.

Kostenlose Garantie für Ihre Brille

2 Jahre lang werden alle Reparaturen an der Brille ohne Probleme vorgenommen. Je nach Beschädigung wird repariert oder ganz einfach die Fassung getauscht. Selbst bei Verlust oder Diebstahl wird Ihnen die Fassung problemlos ersetzt. Für die Brillengläser ist ein kleiner Selbstbehalt vorgesehen. Auch mögliche Dioptrien-Änderungen werden unkompliziert angepasst.

Kinder liegen Rene Litzenberger sehr am Herzen

Großen Wert legt Rene Litzenberger auf Kinderoptometrie. Hier nimmt man sich entsprechend Zeit und ist darauf bestens vorbereitet. „In den letzten Jahren kommt es gerade bei Kindern zu einer immer früheren und stärker werdenden Kurzsichtigkeit“ sagt Optikermeister Rene Litzenberger und erklärt weiter, „gerade in diesen Fällen kann man mit speziellen Brillen und Kontaktlinsen vorbeugen, lassen Sie sich bei uns beraten.“

Nachtlinsen korrigieren Sehschwächen im Schlaf

Eine besondere Novität bei der Sehmanufaktur sind Ortho-KKontaktlinsen (Nachtlinsen). Ortho-K-Kontaktlinsen können bestimmte Sehschwächen im Schlaf korrigieren. Dadurch ist das Tragen von Brille oder Kontaktlinsen tagsüber nicht mehr notwendig. Der Optikermeister Rene Litzenberger informiert Sie gerne ausführlich darüber. Die Sehmanufaktur bietet auch einen „mobilen Service“, der das Holen und Bringen von Brillen umfasst. Mit Terminvereinbarung werden Sie auch persönlich von zu Hause abgeholt.

Die hauseigene Werkstatt arbeitet exakt und schnell

Alles aus einer Hand! Beratung, Fertigung und Verkauf von ein und derselben Person. Wir bieten schnellstmögliche Brillenanfertigung und Reparaturen (einschließlich Titanschweißungen) in der hauseigenen Werkstatt. Fern- oder Nahbrillen mit Lagergläsern fertigt die Sehmanufaktur über Nacht, Ihre Brille ist am nächsten Tag abholbereit (an Werktagen – Feiertage und Wochenenden sind ausgenommen). Weiters bieten wir Ihnen ein Brillen-Abo, mit dem Sie Ihre Brille auf 12 oder 24 Monate zahlen können – und das zinsfrei und ohne Aufschlag.

Unser Team ist bestens geschult und mit Herz und Verstand bei der Sache. Wir sorgen dafür, dass Sie innerhalb kürzester Zeit wieder scharf sehen können.

