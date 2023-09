Optimale Ergänzung WIFI NÖ bietet Zusatzqualifikationen für Lehrlinge

Foto: Adobe Stock

G ut ausgebildete Fachkräfte sind in der aktuellen Arbeitswelt in Niederösterreich gefragt wie selten zuvor. Umso wichtiger ist die richtige Aus- und Weiterbildung von Lehrlingen. Die Lehrlingsakademie am WIFI Niederösterreich bietet die optimale Ergänzung zur betrieblichen und schulischen Lehrausbildung.