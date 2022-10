Foodbox - Essensrettung zum guten Zweck

Seit Mai 2021 hat in Gerasdorf ein ganz besonderes Geschäft geöffnet: Die „Foodbox“ der Volkshilfe Gerasdorf rettet Lebensmittel und gibt sie in ihrem Lokal gegen Mindestspende aus. Um den Preis von zwei Euro lässt sich dort bereits ein ganzer Korb hochwertiger Speisen erwerben, die im Normalfall in der Mülltonne gelandet wären.

Durch das Projekt wird nicht nur gegen Lebensmittelverschwendung vorgegangen, sondern auch ein sozialer Zweck erfüllt: Die Spenden gehen an einkommensschwache Gerasdorfer. Die Foodbox bezeichnet sich jedoch nicht als Sozialmarkt, denn einkaufen kann hier jeder, unabhängig vom Einkommen.

Die „Foodbox“ beim FC Kapellerfeld bietet Lebensmittel aller Art zu günstigen Preisen, ... Foto: privat

Rund dreimal pro Tag fährt das Team der Foodbox aus, um Supermärkte in der Umgebung zu besuchen. Hofer, Lidl, Spar, Penny, aber auch Unternehmen wie Kellys oder Geier haben eine Kooperation mit dem Geschäft. Der Deal: Lebensmittel, die abgelaufen sind oder nicht mehr verkauft werden können, werden nicht weggeschmissen, sondern von der Foodbox abgeholt. Die rund 30 freiwilligen Mitarbeiter sortieren im Laden Waren wie Gemüse, Fisch, Käse oder Süßigkeiten aus und bereiten sie für den Verkauf vor. Montags, mittwochs und freitags ist das Geschäftslokal beim Fußballklub Kapellerfeld geöffnet – für Kunden mit kleinem und großem Budget.

Die Kundschaft wird uns nicht ausgehen. Wir merken, dass immer mehr Menschen darauf angewiesen sind.“ Walter Kiss Volkshilfe Gerasdorf

„Wir wollen, dass möglichst viele Menschen kommen, denn wir wollen nichts wegwerfen“, sagt Walter Kiss von der Volkshilfe Gerasdorf. Die Lebensmittelrettung stehe bei der Foodbox an erster Stelle. Kiss freut sich, dass das Pionierprojekt gut bei der Kundschaft ankommt: „Teilweise warten Kunden schon eine Stunde vor der Öffnung beim Laden. Wir haben schon Stammgäste.“

Der Ukraine-Krieg und die Teuerung haben der Foodbox eine neue Wichtigkeit verliehen: „Die Kundschaft wird uns nicht ausgehen, weil wir günstig sind und ein gutes Angebot haben. Wir merken außerdem, dass immer mehr Menschen darauf angewiesen sind.“ Da der Laden jedoch für alle Menschen geöffnet ist, hat man eine Mindestspende von zwei Euro eingeführt.

Pro Monat kommen so rund 400 Euro zusammen, mit denen einkommensschwache Familien oder Alleinerzieherinnen unterstützt werden.