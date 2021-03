Freue mich, helfen zu können

Hinter der kostenlosen Vergabe von Blumen in Kapellerfeld versteckt sich eine große Geschichte. Cecilia Tardon Torres aus Gerasdorf möchte mit Hilfeleistungen Menschen in allen möglichen Lebenslagen unterstützen.

Immer wieder finden sich in Kapellerfeld, in der Brunnengasse 3, Schnittblumen in einem schwarzen Kübel zur freien Entnahme. Tardon Torres hat diese Aktion ins Leben gerufen und macht mittels Facebook-Posts darauf aufmerksam. „Blumen sind für mich die Sprache der Liebe. Speziell in Zeiten der Pandemie hoffe ich, durch das Verschenken von Blumen dem ein oder anderen eine kleine Freude bereiten zu können,“ erzählt die Wohltäterin, während sie die Pflanzen vor ihrem Haus in Kapellerfeld abstellt. Dass sich hinter dieser Aktion nun mehr versteckt als ursprünglich angenommen, zeigte sich schnell im Laufe des NÖN-Lokalaugenscheins.

Die Blumen, die zur freien Entnahme zur Verfügung stehen, bezieht die Gerasdorferin aus dem von ihr gegründeten Sozialmarkt in Wien-Floridsdorf. Seit seiner Entstehung betreibt sie diesen ehrenamtlich. Schnittblumen, die hier nicht verkauft werden können, werden nun in Kapellerfeld verschenkt. Aber auch weitere zahlreiche genießbare Lebensmittel aus Supermärkten, welche sonst in die Tonne wandern würden, landen so in den Verkaufsregalen des Sozialmarktes.

Für jene Personen, die sich Nahrungsmittel nur schwer leisten können bzw. ein Zeichen gegen die Lebensmittelverschwendung setzen wollen, stehen diese Produkte nun zu sehr günstigen Preisen zur Verfügung. Für Bedürftige auch kostenlos.

Werbung

Dadurch erzielte Einnahmen kommen zahlreichen sozialen Hilfsprojekten zugute. „Der Mensch liegt mir sehr am Herzen. Ich freue mich, wenn ich vielen dadurch helfen kann“, erklärt Tardon Torres den Grund für ihr freiwilliges Engagement. Regelmäßig holt sie mit ihrem Auto die Lebensmittel von diversen Märkten ab. „Es ist mir wichtig, dass so viel Geld wie möglich in die Hilfsprojekte fließt.“ Auch ihr Mann unterstützt sie und steuert die Monatsmiete für den Markt bei.

Viele Spenden kommen Menschen, welche im Kriegsgebiet Syrien leben, zugute. Um aber auch zu wissen, wo genau das Geld ankommt, macht sich Tardon Torres gerne selbst ein Bild von der Lage und reist in das jeweilige Land. „Die Zustände dort sind schrecklich. So viele Menschen brauchen unsere Hilfe mehr denn je.“



Flüchtlingskrise als Auslöser der Aktion

Im Zuge der Flüchtlingskrise ist die Idee der Lebensmittelrettung erst so richtig entstanden. Mit erst anfänglichen Essenlieferungen nach Traiskirchen in das dortige Flüchtlingslager ist ihre Idee, einen eigenen Sozialmarkt zu gründen, gereift und später dann realisiert worden.



Werbung



Nebenbei hat die Gerasdorferin nun auch eine Versteigerungsgruppe auf Facebook gegründet. Hier werden privat gespendete Sachgüter an den Höchstbieter verkauft. Die dadurch lukrierten Beträge kommen auch hier zur Gänze armen Menschen zugute.

Damit nicht genug: Tardon Torres strotzt nur so vor Ideen. „Mein Traum ist es, auch in Gerasdorf einen Sozialmarkt zu eröffnen, ein Tierheim in Syrien zu gründen oder Pflanzen, die viel Pflege benötigen, an ältere Menschen zu bringen, die sich aufgrund der Corona Zeit oft einsam fühlen,“ erzählt sie träumend. Viele Projekte stecken hier noch in den Kinderschuhen, dennoch blickt Tardon Torres positiv gestimmt in die Zukunft.