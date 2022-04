2022 lädt die Oskar-Kokoschka-Dokumentation zur Schau „OSKAR KOKOSCHKA. Universum Kind“ ein. Die Ausstellung setzt sich mit dem für Kokoschka zeit seines Lebens so wichtigen Thema Kind in vielfältiger Weise auseinander.

Der sehnliche – jedoch unerfüllt gebliebene – Wunsch Kokoschkas nach einem Kind mit seiner großen Liebe Alma Mahler findet ebenso Niederschlag wie die bereits sehr früh entstandenen Kinderporträts.

Die Ausstellung der Oskar-Kokoschka-Dokumentation wird von Dr. Anna Stuhlpfarrer kuratiert und in Zusammenarbeit mit dem Oskar-Kokoschka-Zentrum an der Universität für angewandte Kunst in Wien umgesetzt. Eröffnet wird sie am Freitag, 6. Mai, und ist bis 26. Oktober täglich von 10 bis 17 Uhr geöffnet.