Ei-Zeit in der Stadt

Ein Fixpunkt am Palmsonntag-Wochenende ist der Ostermarkt in Eggenburg. Hier präsentieren und verkaufen am 9. und 10. April, jeweils von 10 bis 17 Uhr, Handwerker ihre kunstvollen Arbeiten, österliche Ziergegenstände und liebevoll gestaltete Eier in allen Variationen. Für den Oster- und Frühlingsschmuck findet man sicher das Richtige. Schmankerl und Weinverkostung findet man an den Ständen und am Sonntag Grillhendl vor Ort und Stelzen zum Mitnehmen.

In den Räumen des ehemaligen Rollipops präsentiert die Manufactura eine Osterausstellung als ideale Gelegenheit seine Ostergeschenke zu erwerben. Für die kleinen Gäste wird ein abwechslungsreiches Programm mit Bastelstation im GiZ und Vorlesenachmittag mit dem KamishibaiTheater in der Stadtbücherei geboten. Osterhasen werden Süßigkeiten verteilen, eine Rätselrallye führt die Kinder durch die Stadt. Am Samstagabend nimmt der Nachtwächter Gäste auf seinen nächtlichen Weg mit. Musikdarbietungen mit „Sound Exit“ und „Vienna Blues Association“ runden das Programm ab.