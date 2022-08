Mit dem „Funkenraum“ zum wahren Partnertraum

Die Unternehmerin will frischen Schwung in die traditionelle Partnervermittlung bringen und bietet leistbares Service an. „Ich rede gern mit Menschen und führe mit jeder und jedem, der Interesse hat, ein persönliches Gespräch“, sagt Pfeiffer, die so „Raum für ehrliche Begegnungen“ schaffen will.

Anschließend werden die Partnerprofile mit Fotos ausgewählten Klienten zugeschickt. Nur bei beiderseitigem Interesse werden die Kontaktdaten weitergegeben. „Qualität vor Quantität“, ist Pfeiffer überzeugt.

Ihr Service soll Menschen helfen, die sich eine ehrliche Partnerschaft wünschen oder auch schlechte Erfahrungen bei der Onlinesuche hatten, neue PartnerInnen kennenzulernen. „Denn das Bedürfnis nach ehrlicher Zweisamkeit steigt“, so Pfeiffer, die mit Freude Menschen persönlich zusammenbringen will!

Weiteren Informationen unter:

0660/9797686, office@funkenraum.at, www.funkenraum.at und auf Facebook