Italien aufgetischt

Pizzaduft in der Nase, italienische Musik im Ohr – und bei Schönwetter all das auch im ruhigen Gastgarten. Wer schon einmal im Pasta-e-Pizza war, weiß: Hier schmeckt‘s nicht nur wie in Italien – ein Besuch dort fühlt sich rundum wie Urlaub an. Seit 22 Jahren entführen Katja Rezac und ihr Team Gäste aus nah und fern in ihrem geschmackvollen Lokal in der Jakob-Prandtauer-Straße nach Italien. Inspiration für das Pasta-e-Pizza holt sich Rezac gerne direkt vor Ort. Der Sizilien-Urlaub macht sich etwa in der neuen Speisekarte bemerkbar.

„Dort habe ich so gute Pizzen mit Trüffel gegessen. Für mich war sofort klar: Das will ich meinen Gästen auch bieten“, berichtet die Chefin. Gesagt, getan: Direkt aus Italien kommen die Hauptkomponenten für die Pizza Capri und die Pizza Salami Tartufo: bester Trüffelschinken und original sizilianische Trüffelsalami. „Die sind beide wirklich ein Genuss“, schwärmt Rezac – und auch bei den Gästen kommen die neuen Kreationen an. „Jeder, der sie einmal gegessen hat, bestellt sie wieder!“

Zu den herrlichen Trüffelpizzen wird im Pasta-e-Pizza ein besonderer Weißwein gereicht, ein Timorasso aus dem Piemont. Weinliebhaber kommen hier generell auf ihre Kosten: Über 20 italienische Weine stehen zur Auswahl. Alkoholfreie Italo-Getränke gibt‘s aber natürlich auch. Dank Rezacs Tochter Sarah hat auch die Blutorangen-Limonade von Antica ricetta siciliana den Weg von Sizilien nach Melk gefunden. „Aufgrund der hohen Nachfrage haben wir auf sechs Geschmacksrichtungen aufgestockt. Unbedingt probieren – da schmeckt man richtig die Sonne raus!“