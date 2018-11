Ihr Aufgabenbereich als Leiterin der Hilfswerk-Dienstleistungseinrichtung Groß Gerungs ist ein sehr umfangreicher. Aber Sabrina Huber, ein immer gut gelauntes Energiebündel, meistert alles mit Bravour, von der positiven Führung der Station, zu der auch der wichtige finanzielle Part zählt, über die Qualitätssicherung bis hin zur Personalführung. Sie achtet darauf, dass es den durchschnittlich 140 Kunden, die von ihrer Station betreut werden, gut geht und sie die Betreuung bekommen, die sie benötigen, wie sie auch auf ihre 45 Mitarbeiter schaut, sie einschult, anleitet, berät und unterstützt.

Sabrina Huber (28), aus Großwolfgers in der Gemeinde Weitra, ist diplomierte Gesundheits- und Krankenpflegerin und seit 2010 beim Hilfswerk, wo sie alle Stufen durchgegangen ist, bis sie 2015 zur Pflegemanagerin aufstieg. Welche Anforderungen stellen sich in ihrem Beruf? „In erster Linie muss das Interesse da sein und dass man diese Arbeit gerne macht“, erzählt Huber. „Mir hat es schon immer Spaß gemacht, ein Team zu führen, eigenverantwortliche Entscheidungen zu treffen.“ Und ihr Beruf ist sehr abwechslungsreich, umfasst Aufgaben im Büro ebenso wie beim Kunden. „Da muss man sich schnell anpassen können!“ Das Wichtig-ste, um in der Hauskrankenpflege zu arbeiten, sei es, selbstständig arbeiten und sich auf die verschiedensten Herausforderungen einstellen zu können, meint Sabrina Huber. „Und das mit Humor, Spaß, Freundlichkeit und sehr viel Menschlichkeit!“ Sie persönlich schätzt an der Hauskrankenpflege vor allem, „dass keiner hinter mir steht“. Am Hilfswerk als Arbeitgeber schätzt sie die flexible Arbeitszeit (keine Nachtdienste, maximal neun Stunden Arbeitszeit) und den Kontakt mit den Menschen.

Das Hilfswerk tut viel für seine Mitarbeiter, speziell auch in der Weiterbildung. „Das Angebot reicht von - bis“, so Sabrina Huber, die auf das jährliche Bildungsprogramm verweist. Die Mitarbeiter sind verpflichtet, eine gewisse Anzahl an Fortbildungsstunden zu absolvieren, um immer up to date zu sein, sie können sich aber auch ihren Interessen entsprechend weiterbilden, das Angebot ist ein breites und reicht vom Demenzberater über den Praxisanleiter bis zur Palliativausbildung und zum Pflegemanagement.

Auch die Vereinbarkeit von Familie und Beruf wird beim Hilfswerk großgeschrieben. Bei der Dienstplanung nimmt sie ganz stark Rücksicht auf die Bedürfnisse der Frauen und auf Kindergartenzeiten, Nachmittagsbetreuung, Tagesmütter ... „Es gibt immer eine Lösung, damit es passend wird!“

Der Bedarf an Pflegekräften ist stark steigend. „Es kommen geburtenstarke alte Jahrgänge und geburtenschwache junge Jahrgänge auf uns zu“, so Sabrina Huber – und speziell in Groß Gerungs in den nächsten Jahren auch zahlreiche Pensionierungen. „Wir suchen deshalb Mitarbeiter in allen Bereichen!“

Das Hilfswerk in Ihrer Nähe

Groß Gerungs: Hauptplatz 15/3, 3920 Groß Gerungs, 02812 58 98, Montag bis Freitag: 8 bis 12 Uhr; pflege.grossgerungs@ noe.hilfswerk.at

Ottenschlag: Florianiplatz 6, 3631 Ottenschlag, 02872 61 60, Montag bis Donnerstag: 8 bis 14 Uhr, Freitag: 8 bis 12 Uhr; pflege.ottenschlag@noe.hilfswerk.at

Zwettl: Hauensteinerstraße 15, 3910 Zwettl, 02822 542 22, Montag bis Freitag: 8 bis 12, Montag bis Donnerstag: 13 bis 16 Uhr; pflege.zwettl@noe.hilfswerk.at