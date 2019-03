PVTechnologies GMBH (PVT Austria) verschrieb sich bereits 2001 nachhaltigen Energieformen. Damals war das Neudorfer Unternehmen einziger Hersteller für Photovoltaikelemente in Niederösterreich. Mit dem Hereindrängen asiatischer Billig-PV-Module in den heimischen Markt musste sich das Unternehmen neu ausrichten und das Produktportfolio erweitern. Dafür bietet PVTechnologies einen one-Stop-Shop von der Planung der Anlage bis hin zur Wartung samt Allianz-Ertragsausfallsgarantie. Am Standort werden kreative Sonderlösungen produziert (z.B. Fassaden, Balkongeländer, Terassenüberdachung).

PVTechnologies hat mittlerweile Büros in Split (Kroatien), Banja Luka (Bosnien-Herzegovina), Litauen, von wo sie den Osten Europas versorgen, sowie Vertriebspartner in Deutschland.