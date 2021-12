Wir starten los! Komm in unser Team

Die private Krankenanstalt für ambulante Behandlungen in den Bereichen Physiotherapie, Ergotherapie und Logopädie der Meta Beteilungs GmbH, die bereits fünf Standorte (2 x in Salzburg, Oberndorf bei Salzburg, Knittelfeld und Lienz) erfolgreich betreibt, setzt nun auch im Scheibbs auf gesundheitliche Nahversorgung. Das neue Institut in der Bahnhofstraße (neben Bahnhof) ist sowohl eine Bereicherung für Scheibbs als Gesundheitsstadt, als auch ein hilfsbereiter Nachbar für das Landesklinikum Scheibbs, da ein großer Bedarf an orthopädischen und traumatologischen Behandlungen gegeben ist“, resümiert Miteigentümer Orthopäde und Sportmediziner Helmuth Eggl.

Die Geschäftsführer des Physioinstitut Scheibbs: Dr. Helmut Eggl (Orthopädie & Sportmediziner), Herbert Mandl (Ex-ÖSV-Damentrainer) und Mag.Christian Endl. fullsizeotuput

Genau da setzt auch Geschäftsführer Christian Endl an. Da sowohl eine Bedarfsanalyse des Landes NÖ, als auch das Gutachten der Gesellschaft Gesundes Österreich (GÖG) den Therapiebedarf bestätigen, ist jetzt die ÖGK am Zug, das Ansuchen auf Direktverrechnung mit den Krankenkassen im Sinne der Bevölkerung positiv abzuschließen.

Der Dritte im Bunde ist Ex-ÖSV-Damencheftrainer Herbert Mandl, der seine Erfahrungen aus dem Spitzensport mit einbringt und ein individuelles Therapieangebot vom Kreuzband des Leistungssportlers bis zur Hüftprothese des Arthrosepatienten anbietet.

Physioinstitut Scheibbs

Es werden alle modernsten Therapiekonzepte möglich sein, ob zur raschen Mobilisierung nach Operationen oder Unfällen, oder Leistungsdiagnostik: Neben Kletterwand und Koordination ist als zentrales Therapiegerät ein „ALTER G“ geplant, als solches das Erste dieser Art in Niederösterreich.

Dieses von der NASA entwickelte Trainings-und Therapiegerät wird weltweit auch bei Leistungssportlern und in Österreich im Red Bull Leistungs-und Rehabzentrum eingesetzt. Es wird ein Gefühl der Schwerelosigkeit vermittelt, ein GEHEN AUF DEM MOND!

Physioinstitut Scheibbs

An vorderster Stelle steht jedoch kompetentes Team aus Ärzten, Physiotherapeuten, Logopäden, Ergotherapeuten und Sportwissenschaftern, das wir gerne noch verstärken.

Daher suchen wir noch ausgebildetes Personal für unser modernes Institut und bieten fixe Anstellung mit geregelten Arbeitszeiten und Fortbildungsgarantie. (Mindestgehalt 2.400,-- f. 40 Stunden)

Werde ein Teil unseres neuen Teams- wir freuen uns auf Dich. Bewerbungen bitte unter: scheibbs@physioinstitut.at oder 07482/20700.