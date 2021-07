Die mittlerweile 22. Filiale der Wein-Fachhandelskette in Österreich, sowie die bereits dritte Filiale in Niederösterreich – neben Vösendorf SCS und St.Pölten – präsentiert auf rund 200 m2 eine einzigartige Wein- & Genusswelt.

Gelegen in der Merkurcity ist der WEIN & CO Shop gut erreichbar und hält gratis Kundenparkplätze bereit. Im hinteren Bereich der Filiale gibt es eine Ladezone, in der die Gäste ihren Wein-Einkauf bequem einladen können, so dass einem angenehmen Einkaufserlebnis nichts im Weg steht.

UMFANGREICHES ANGEBOT

Für alle Wein-LiebhaberInnen bietet die neue Wiener Neustadt Filiale eine Vielfalt an österreichischen sowie internationalen Weinen und auch kulinarische Spezialitäten – von einem guten Alltagswein über besondere Tropfen für spezielle Anlässe bis hin zu ausgewählter Feinkost.

Eine Besonderheit der neuen Filiale ist das Natural Wine-Regal, welches mit einer großen Auswahl an Natural–Weinen aufwartet. Für Fragen rund um das Sortiment steht den Gästen eine ausgezeichnete Beratung des geschulten Teams von WEIN & CO zur Verfügung.

WEIN & CO

GRATIS VERKOSTUNGSZONE

Mit einer integrierten Verkostungszone bietet der Neuzugang in Niederösterreich allen BesucherInnen die Möglichkeit, ihr Wissen über unterschiedliche Weine zu erweitern und dabei entspannt die Produktvielfalt von WEIN & CO zu entdecken. Neben den kostenlosen Verkostungen verschiedener „Wein-Klassiker“ und einem Fine-Wine des Monats werden auch monatlich wechselnde Themenverkostungen sowie spannende WEIN & CO Events und Workshops stattfinden, beispielsweise Wein ABCs.

IKONEN-REGAL

Ein weiteres Highlight des neuen Standorts ist das gekühlte Ikonen-Regal mit zahlreichen gereiften Jahrgängen und einer erlesenen Auswahl an Fine Wines. Die richtige Lagerung und Kühlung der Spitzentropfen sind für WEIN & CO besonders wichtig, denn so wird die hochwertige Qualität der Weine garantiert.

ERÖFFNUNGSANGEBOTE

Anlässlich der Eröffnung am 08. Juli gibt es für alle vinophilen Gäste tolle Angebote, die ausschließlich am neuen Standort bis 10. Juli 2021 gültig sind:

Canella, Spumante Rosé di Pinot Nero um nur 7,95 EUR (statt 15,95 EUR)

Erich Scheiblhofer, The Legends 2019 um nur 13,95 EUR (statt 16,95 EUR)

Huber, Grüner Veltliner Parapluiberg Traisental 2020 DAC um nur 6,95 EUR (statt 9,95 EUR)

Für alle Wein-LiebhaberInnen stehen am Eröffnungswochenende die Top-WinzerInnen für Fragen und Verkostungen vor Ort zur Verfügung:

MARKUS HUBER, am Freitag, 09.07.2021 15:00 – 19:00 Uhr

PIA STREHN, am Samstag, 10.07.2021 11:00 – 16:00 Uhr

NEUER STANDORT WEIN & CO

Wiener Neustadt

Stadionstraße 10-12 (Merkurcity)

2700 Wiener Neustadt

Mail: wrn@weinco.at

Telefon: 050706 3191

Filialleitung: Martin Dopler (Weinakademiker)

Öffnungszeiten

MO – FR // 09:00 – 19:00 Uhr

SA // 09:00 – 18:00 Uhr