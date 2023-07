Gelati aus italienischen Naturprodukten im K.u.K Stadtkaffee

Im K.u.K Stadtkaffee in Pöchlarn kann man Gelati aus rein italienischen Naturprodukten in mediterranem Ambiente genießen. Aber auch am Abend trifft man sich auf ein erfrischendes Sommergetränk im K.u.K.

Täglich ab 7.30 Uhr,

Sonn- und Feiertage ab 8 Uhr