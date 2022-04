Kultur erleben

In ihrer fünften Saison gelten die Kulturtage Schloss Pöggstall bereits als Fixstern am Kulturhimmel in der Region. Dabei ist das Schloss Pöggstall, welches bei der Landesausstellung 2017 liebevoll restauriert wurde, Ausgangspunkt für eine musikalische Wanderung, die in diesem Jahr auch die Kirche St. Anna im Felde besucht.

Der Saisonstart erfolgte bereits Ende März mit den Schlossgesprächen. Anlässlich des 80. Geburtstages von Heinz Zuber fand ein Gespräch zwischen Michael Garschall und dem Jubilar statt.

„Klassik zum Träumen“ lautet am 14. Mai in der St. Anna Kirche mit den „baltic essential strings“ das Motto. Dabei erfreuen Klänge von dem in Laimbach begrabenen Komponisten Franz Marschner, Peteris Vasks sowie traditionelle baltische Lieder das Publikum. Um die Liebe dreht sich alles am 12. Juni im Arkadenhof des Schlosses, wenn Monica Theiss-Eröd und Adrian Eröd, Christina Foramitti und Peter Groißböck bei „Bella Voce – Bei aller Liebe“ einen bunten Mix von Oper bis Abba singen.

Ganz dick im Kalender sollten sich Kulturfreunde den 3. Juli anstreichen. Die Pöchlarnerin Ursula Strauss und der Liedermacher Ernst Molden singen und musizieren aus ihrem gemeinsamen Album „Wüdnis“. Mit Kabarett und Musik geht es am 14. August weiter. „Saunag‘schichten & Alles Danzer“ ist Inhalt des zweiteiligen Abends mit Rudi Larsen, Markus Kempf, Martin Mader sowie Birgit Denk.

Am 3. September folgt Swing and Sing mit „Don‘t think twice, it‘s all right!“. Dabei spielen Lena Kuchling und ihre Band Klassiker von Bob Dylan, Peter Gabriel und Patti Smith.

Den Start ins Herbstprogramm läutet am 2. Oktober ein Kindertag mit Stefanie Dvorak ein. Ronja Räubertochter von Astrid Lindgren soll für Kinder ab fünf Jahren die musikalischen Herzen höherschlagen lassen. Den Schlusspunkt der Kulturtage setzt die Dichter-Lesung „Die magische Realität des Alltags“ mit Bernhard Studlar als Moderator.

Infos: www.kulturtage-schlosspoegstall.at