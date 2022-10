Vielfältige Ausbildungsform

Wiener Neustadt

Angeboten werden die Fachbereiche Metall, Holz/Bau, Mechatronik, Elektrotechnik, Kreativität-Wellness-Soziales, Wirtschaft-Marketing-Verkauf, Tourismus und der Intensivlehrgang Wirtschaft, Technik und Soziales. In den Pflichtgegenständen wird das Wissen der achten Schulstufe vertieft und mit einem breiten Angebot von Naturwissenschaften bis zu politischer Bildung erweitert.

Der Schwerpunkt liegt auf Berufsorientierung. In zehn berufspraktischen Tagen, zwei Wochen Fachpraxis und fünf individuell wählbaren Praxistagen können die Schüler erste Berufserfahrungen sammeln. Den Lehrausbildungsbetrieben bietet sich so die Möglichkeit, etwaige Lehrstellenbewerber über einen mehrtägigen Zeitraum kennenzulernen. Zahlreiche Lehrausgänge, Workshops und Exkursionen während des Schuljahres bieten in Zusammenarbeit mit außerschulischen Organisationen, wie AKNÖ, AMS-BIZ und mehr, einen abwechslungsreichen Unterricht. Tag der offenen Tür am 21. Oktober.

Die Polytechnischen Schulen der Thermenregion sind auch immer auf Messen vertreten. Foto: zVg

Baden

Die PTS Baden zeichnet sich durch eine hervorragende Ausstattung ihrer Räumlichkeiten aus. Holz-, Elektro- und Metallwerkstätte sind modern und fachgerecht bestückt und können ihren Schülern dadurch eine sehr praxisnahe Ausbildung bieten. Eine Besonderheit stellt der Fachbereich mit dem Titel „Intensivlehrgang“ dar. In diesem werden die Schüler auf eine weiterführende Schule vorbereitet. Dies bedeutet konkret, dass grundlegende Inhalte im Lehrplan der Unterstufe und der Mittelschule intensiv wiederholt werden, um so eine massive Festigung dieses Basiswissens zu erreichen. Eine weitere Besonderheit stellt der Gegenstand Selbstorganisation und Projektmanagement dar. Dieser soll den Schülern jene Kompetenzen vermitteln, die sie benötigen, um sich selbst gezielt zu organisieren. Weiters werden zahlreiche Aktivtäten, wie etwa eine Sommersportwoche in Waigrain geboten.

Tag der offenen Tür: Oktober bis Dezember, jeweils montags nach telefonischer Vereinbarung.

Die Schüler können in viele Berufsgruppen schnuppern. Foto: zVg

Kottingbrunn

Die Jugendlichen werden in drei bis vier Klassen durch Vertiefung der Allgemeinbildung, Berufsorientierung und Berufsgrundbildung auf die komplexe Arbeitswelt des 21. Jahrhunderts vorbereitet. Die Jugendlichen wählen einen von sieben Fachbereichen. Diese entsprechen den großen Berufsfeldern der Wirtschaft: Metalltechnik, Elektrotechnik, Bau/Holz, Handel/Büro, Tourismus, sowie Gesundheit/Soziales. Etabliert hat sich in den vergangenen Jahren der schulautonom initiierte Fachbereich Dienstleistung/Gewerbe, der inhaltlich einen breiten Bogen von den technischen Seminarinhalten über kaufmännische bis hin zu sozial/gesundheitlichen Thematiken spannt. Besonders ist außerdem eine spezifische Unterstützung von Jugendlichen mit Lerndefiziten oder körperlichen Einschränkungen. Der Unterricht wird großteils in Kleingruppen abgehalten, individuelle Förderungen in oder nach der Unterrichtszeit erfolgen während des gesamten Schuljahres. Tag der offenen Tür am 17. November.

Sta. Christiana

Eine Sonderstellung nimmt die an die Mittelschule des Schulvereins Institut Sta. Christiana angeschlossene Polytechnische Schule als einzige private Polytechnische Schule ein. Hier werden die verschiedenen Fachrichtungen in zwei autonomen Fachbereichen Technik und Dienstleistung unterrichtet. Die Spezialisierung erfolgt über eine besonders ausführliche Praxisausbildung im zweiten Semester in entsprechenden Betrieben. So wie an allen anderen Polytechnischen Schulen wird hier sowohl die Möglichkeit der Orientierung als auch der Vorbereitung für die Berufswelt oder eine weiterführende Ausbildung geboten. Wer an die Polytechnische Schule Sta. Christiana möchte, braucht eine positiv abgeschlossene 8. Schulstufe und ein Aufnahmegespräch mit der Schulleitung, welches nach Terminvereinbarung ganzjährig möglich ist. Der Schulbesuch ist kostenpflichtig.

Der diesjährige Tag der offenen Tür geht am 7. Dezmeber über die Bühne.