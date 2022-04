Lange Nacht der Elektromobilität 2022

Besuchen Sie Porsche Maria Enzersdorf bei der Langen Nacht der E-Mobilität!

Erleben Sie die ganze Kraft der E-Mobilität in der längsten Nacht des Jahres, denn am 5. und 6. Mai stehen Ihnen die Türen auch nach Einbruch der Dämmerung offen. Machen Sie doch einfach die Nacht zum Tag und werfen Sie einen elektrifizierenden Blick in die Zukunft des Fahrens.

Lassen Sie sich von Ihrem autorisierten Verkaufsagenten Porsche Maria Enzersdorf in festlicher Stimmung rund um das Thema Elektromobilität informieren. Während Sie mit Erfrischungen und Snacks verwöhnt werden, können Sie unsere vollelektrischen und Plug-In Hybrid Fahrzeugmodelle besichtigen und sich so einen guten Überblick verschaffen.

Profitieren Sie von der persönlichen Beratung durch unsere qualifiziertes Team! Natürlich haben Sie auch die Möglichkeit (bei Verfügbarkeit) Ihr Wunschmodell vor Ort Probe zu fahren!

Datum: 5. und 6. Mai 2022

Öffnungszeiten: bis 21 Uhr

Ort: Porsche Maria Enzersdorf

Gabrielerstraße 26-28

2344 Maria Enzersdorf

Wir freuen uns auf Ihr Kommen!