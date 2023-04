Am 6. Mai Škoda live erleben

Unter dem Motto Škoda live erleben warten vielfältige Highlights auf die Besucher. Was alles geboten wird, erzählt uns Markenleiter Andreas Helmreich:

Škoda live erleben – was erwartet die Besucher am 6. Mai?

„Die komplette Škoda Modellpalette steht für unsere Gäste zur Probefahrt bereit. So können Sie an einem Tag alle Vorteile selbst entdecken und Ihr ganz persönliches Traumauto finden. Am Technik-Infopoint wird außerdem alles rund um moderne Antriebsformen und die neuesten technischen Features erklärt. Außerdem wird unter allen Besuchern ein MOON-E-Scooter verlost! “

Gibt’s auch ein Kinderprogramm?

„Auch den Kids wird jede Menge Programm geboten und Langeweile ist dabei ausgeschlossen. Neben Schminkstation und Glitzertattoos, kommen auch die aktiven Kinder auf der Hüpfburg, beim Landhockey oder

beim Block-Hüpfen nicht zu kurz. Wer’s lieber rasant mag, kann sich an der Playstation 5 beim World Rally Champion Game 10 messen. Alle Kreativen sind eingeladen, beim Mal-Wettbewerb eines von drei Škoda Goodie-Bags zu gewinnen.“

Wielange dauert der Event?

„ Škoda live erleben startet um 10 und läuft bis 17 Uhr, sodass der Besuch bei uns mit dem Samstagseinkauf oder einem Familien-Ausflug verbunden werden kann. Für Verpflegung ist mit unserem Food-Truck gesorgt!“

Welche Vorteile genießt man eigentlich als Škoda-Kunde?

„Bei uns steht der Kunde im Mittelpunkt. Nicht nur, dass bei Škoda auf ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis Wert gelegt wird, so steht auch die persönliche Betreuung an erster Stelle. Dafür setzt sich das Škoda-Team bei Porsche Wiener Neustadt

Tag für Tag ein. Mit diesem Event möchten wir auch unseren treuen Kunden DANKE sagen und laden sie herzlich zu einem gemeinsamen Tag bei uns im Autohaus ein.“

Es soll am 6. Mai auch eine Gebrauchtwagen Eintausch-Aktion geben?

„Nie war die Zeit besser, seinen Gebrauchtwagen einzutauschen, denn Gebrauchte stehen am Markt hoch im Kurs und erzielen gute Preise. Mit unserer Eintauschprämie kommen Sie so günstig wie noch nie zu Ihrem Neuwagen, wenn Sie Ihren Gebrauchten eintauschen. Lassen Sie Ihr Fahrzeug am 6. Mai bei uns bewerten und wir beraten umfangreich.“

Notieren Sie sich den Termin am besten gleich im Kalender, denn neben einem abwechslungsreichen Event warten vor allem einmalige Angebote auf Sie! Wir sehen uns am 6. Mai bei Škoda Porsche Wiener Neustadt.