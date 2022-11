Grünräume der Stadt

Die Größe und Vielfalt der Erholungsgebiete, Grünflächen und Parks sucht seinesgleichen. Und dieses Potenzial wird bewusst und umsichtig erweitert. Mit rund 40 Naturdenkmälern ist St. Pölten eine Stadt in der man Urbanität und Natur in einer einzigartigen Verbindung findet.

Die vorhandenen Grünflächen bringen Sauerstoff und Luftfeuchtigkeit und im heißen Sommer Schatten in bebaute Gebiete und sorgen für ein angenehmes Stadtklima, ein wichtiger Faktor für die hohe Lebensqualität in der City.

Das größte Potential St. Pöltens ist die Fläche des Stadtgebiets verglichen zu den Einwohnern. Dieses wertvolle Gut Boden darf in einer Musterstadt der Stadtentwicklung nicht vergeudet werden: „Größere Waldbereiche in Städten können sich auch positiv auf den Wasserhaushalt, die Wasserqualität und damit die Wasserversorgung auswirken“, bestätigt Christoph Wildburger, einer der führenden Wald-Wissenschafter und Koordinator des in Wien ansässigen Global Forest Expert Panels Programmes der IUFRO (Internationaler Verband forstlicher Forschungsanstalten).

Bäume und Wald haben auch generell Einfluss auf die Gesundheit von Menschen: „Studien zeigen, dass Wälder und Bäume sowie Grünbereiche generell sowohl die mentale als auch die physische Gesundheit der Bevölkerung aller Altersstufen erhöhen“, erklärt der Experte.

Wer also gerade ein bisschen mit sich hadert, ab ins Grüne - oder jetzt im Herbst, ins Bunte! Ob in den Sparkassenpark, der vom bekannten Wiener Gartenarchitekten Lothar Abel im Stil englischer Landschaftsgärten geplant wurde, oder der Sonnenpark, die Prater Lounge, der Museumsgarten, der Stadtwald plus Eisbergspitze, der Hammerpark, der Südpark bieten sich ebenso für eine Auszeit an. Wie der Naturlehrpfad Feldmühle, Viehofner Seengebiet, Ratzersdorfer See, Panoramaweg Kremserberg, Naturdenkmal Siebenbründl, Brunnenfeld Süd, Geburten-und Heiratswald - eine vollständige Aufzählung würde ja den Rahmen sprengen. Dazu kommt, dass neue innerstädtische wie auch Erholungsgebiete bereits konzipiert werden. Wie etwa Bürgermeister Stadlers „visionäres Südsee-Projekt“. Und in „diese Südsee“ geht’s nicht mit dem Flieger, sondern dem LUP, per pedes oder dem Rad.

So viel Fläche braucht natürlich auch einen Plan: Die Green_Cool City stellt (Mikro)Klima, Resilienz und Energiesicherheit ebenso in den Mittelpunkt wie Raumplanung und Baukultur. Daneben richtet sich der Fokus auf Stadtteile und Grätzel sowie eine Mobilität, die den Erfordernissen des 21. Jahrhunderts gerecht wird. Gemeinsam mit dem Grünraumkonzept und dem Generalverkehrskonzept sind mit dem neuen Stadtentwicklungskonzept nun die Weichen für die Entwicklung der Landeshauptstadt in den nächsten 10 bis 15 Jahren gestellt.

Neuester Wurf im Herzen der Stadt

Ein Garten für alle: Aufbauend auf einer umfangreichen Kooperation zwischen Stadt und Diözese St. Pölten wird auch der Alumnatsgarten der Öffentlichkeit zugänglich gemacht. Zu dieser vertraglichen Vereinbarung über 99 Jahre wurde auch die Neugestaltung des Gartens durch die Stadt beschlossen. Eine Grünfläche im Herzen der Domstadt wird für Generationen erhalten.