St. Pölten bleibt am billigsten

Derweil wohnt man zumindest zur Miete durchschnittlich günstiger in St. Pölten als im Rest von Niederösterreich und Österreich. Das zeigt der Mietpreisspiegel des Portals wohnungsboerse.net. Auf 30 Quadratmeter zahlen Mieterinnen und Mieter in St. Pölten aktuell durchschnittlich 12,13 Euro pro Quadratmeter, in Niederösterreich 13,38 und in Österreich 14,48. Bei 60 Quadratmetern sind es dann 10,68 Euro für die Landeshauptstadt, 11,10 für NÖ und 11,35 bundesweit und bei 100 Quadratmetern jeweils 10,79 Euro für die Landeshauptstadt, 10,60 für NÖ und 11,25 im Österreichschnitt.

Wer auf 30 Quadratmeter wohnt, zahlte 2021 mit 10,93 Euro pro Quadratmeter durchschnittlich sogar weniger als noch vor einigen Jahren, 2016 waren es noch 12,20 Euro, 2018 12,24 Euro, 2019 dann aber nur mehr 10,64. Das bezeichnet der St. Pöltner Makler Georg Edlauer, Obmann des Fachverbandes der Immobilien- und Vermögenstreuhänder der WKÖ, als „Nahezu ein Vorzeige-Modell für Marktgegebenheiten und Marktmechanismus“. Ein weitaus größeres Angebot an Mietwohnungen als Nachfrage, hätte zu einem Sinken der Preise „bei einem Ansteigen der Qualität“ geführt.

Bei den Eigentumswohnungen mit Erstbezug ist St. Pölten noch am zweitbilligsten unter den Landeshauptstädten. Nur Eisenstadt ist günstiger mit 2.001,39 Euro Quadratmeterpreis in mäßiger Lage und 3.406,06 in sehr guter. Mäßige Lage kostet in St. Pölten durchschnittlich 2.206 Euro pro Quadratmeter, sehr gute 3.391. Im kürzlich veröffentlich Remax-Immospiegel hat St. Pölten erstmals die 200.000-Euro-Marke bei den Durchschnittspreisen der verkauften Eigentumswohnungen gekannt. Mit einem Mittelwert von 204.034, gab es ein Plus von 35,6 Prozent zu Vorjahr. Im Vergleich dazu lag der Durchschnittspreis im Bezirk St. Pölten bei 184.854 Euro (+1,5 Prozent.

Billigste Hauptstadt bei Baugründen

Um 26,07 Prozent stiegen die Preise für Baugrundstücke in St. Pölten von 2021 auf 2022. Das ist prozentuell nicht nur die höchste Steigerung in ganz Niederösterreich, sondern sogar unter allen Landeshauptstädten bundesweit. Das heißt aber nicht, dass St. Pölten bei den Baugründen die teuerste Landeshauptstadt ist. Ganz im Gegenteil: Sogar die Günstigste. 174,63 Euro pro Quadratmeter zahlt man in St. Pölten, in Salzburg sind es stolze 1.173,52 und sogar in Eisenstadt 244,74 pro Quadratmeter.

Die Preise werden aber weiterhin steigen prognostiziert Edlauer: „Nachdem St. Pölten in der Wahrnehmung der Bewohnerinnen und Bewohner stetig an Attraktivität gewinnt, ein breites kulturelles und Freizeit-Angebot aufweist und auch der Arbeitsmarkt attraktiv ist, ist davon auszugehen, dass die Preise weiterhin steigen. Aber das ist natürlich im Konnex zu Konjunktur, Gegebenheiten auf dem Kapitalmarkt etc. zu sehen.“ Eine Rolle spielt auch die öffentliche Verbindung in die Bundeshauptstadt.

Ob es auch Fläche zum Bauen gibt, steht auf einem anderen Blatt. Derweil wird der „moderate“ Preis in NÖ im Immobilienpreisspiegel der Wirtschaftskammer mit viel vorhandener Fläche erklärt. Sofern sich die Grundstücksreserven im Besitz der öffentlichen Hand befänden, würden diese Reserven durchaus ein Steuerungsinstrument darstellen, meint Edlauer. Auf dem privaten Markt sei aber zu bemerken, dass das Angebot eingeschränkt ist.