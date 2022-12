Agricola Varieté feiert Comeback mit meisterhafter Jubiläumsshow

Das Agricola-Publikum darf auf ein Meisterwerk der Extraklasse gespannt sein. Denn die neue Show feiert nicht nur ihr Comeback, sondern auch das 10-jährige Jubiläum dieses einzigartigen und äußerst erfolgreichen Varieté-Formats.

Eva Frank und Hermann Wurzenberger sind dankbar und stolz zugleich, ihr Agricola-Varieté bereits zum 10. Mal in der Eventlocation Ramsauhof 4.0, einem 300 Jahre alten Mostviertler Vierkanter in Purgstall an der Erlauf präsentieren zu dürfen: „Der großartige Erfolg jedes einzelnen Programms hat bis heute unseren Weg bestätigt und zehntausende Besucher in einzigartiger Weise berührt und begeistert!“

Staunen, lachen und mit allen Sinnen genießen gehören schon seit eh und je zum festlich-stimmungsvollen Varieté-Entertainment. Doch die neue fantastische Inszenierung steckt voller Überraschungen und emotionaler Höhepunkte. Sie setzt neue Maßstäbe im Zusammenspiel aller Kunstformen und lässt seine Besucher genussvoll eintauchen in die magisch schillernde Welt von Träumen und Fantasien. Für besondere Wow-Effekte sorgen die harmonische Verschmelzung von faszinierendem Ambiente und dem Zauber traumhafter Kulissen mit verschiedensten Bühnenschauplätzen, grandiose Darbietungen preisgekrönter Künstler und das kulinarische Verwöhnprogramm in vier köstlich kreierten Gängen.

Produzentin und Regisseurin Eva Frank lässt das Publikum ab 5. Jänner 2023 damit in eine völlig neue Dimension eintauchen: „Schon der Titel ‚Paradise‘ enthüllt, was unsere Gäste von Agricola im Jubiläumsjahr erwartet: ein extravagantes Gesamtkunstwerk, in dem Träume Wirklichkeit werden. Keine Reminiszenzen an vergangene Programme, sondern ganz bewusst die Kreation einer Vision mit Fokus auf die nächste Dekade.“

Foto: zVg

Eva Frank konnte dafür zahlreiche nationale und internationale Künstler und Akteure gewinnen. Allen voran den berühmten oberösterreichischen Universalkünstler und Komponisten Hans Peter Gratz. Die schönsten und berührendsten Disney-Filmhits aller Zeiten werden von ihm neu arrangiert und von seiner Formation Hans Peter Gratz & Friends live und exklusiv performed. Ein Ohrenschmaus der Superlative ist damit vorprogrammiert.

Sein bezaubernd komödiantisches Talent gibt der erfolgreiche Bandleader und Sänger der Gruppe „Highlights“, Peter Paukowitsch, in seiner Rolle als abenteuerlustiger Mäuserich zum Besten und erobert die Herzen des Publikums im Nu.

Sänger und Entertainer Franky Schirz, bereits Ensemble-Mitglied von Agricola, steht auch im Jubiläumsprogramm als Solist und Duettpartner im Agricola-Scheinwerferlicht.

Atemberaubende Kraftakte der internationalen Top-Artisten und Preisträger beim Circusfestival von Monte Carlo „Sanyi & Gyula“ und Akrobatinnen aus dem Ensemble des Circus Louis Knie sorgen für spannungsgeladene Höhepunkte und dynamisch-prickelnde Augenblicke.

Die Gastgeber Eva Frank und Hermann Wurzenberger garantieren somit in der 10. Spielsaison von Agricola ein grandioses Fest der Lebensfreude, das die Gäste ihren stressigen Alltag vergessen und kostbare Momente des Glücks in vollen Zügen genießen lässt.

Freuen Sie sich auf die Jubiläumsshow von Agricola.

„Paradise“ - das unvergessliche Genuss-Spektakel im Ramsauhof 4.0.

Programminformationen

Spielzeit: 5. Jänner bis Ende Februar 2023, jeden Freitag, Samstag & Sonntag

Dinner Show mit 4-Gänge-Menü

Erwachsene: € 98,00 pro Person (Preis inkl. MwSt.)

Einlass Freitag & Samstag: 19:00 Uhr, Beginn: 19:30 Uhr

Einlass Sonntag: 16:00 Uhr, Beginn: 16:30 Uhr

Ticketreservierung und -verkauf:

Ramsauhof 4.0 – das kultige WirtsHouse

Gimpering 2, 3251 Purgstall an der Erlauf

T +43 7489/2864, M office@ramsauhof.com

www.gutschein-geschenke.at

www.ramsauhof.com