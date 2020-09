Während der neuen Erlebniswochen dreht sich zwischen Ober-Grafendorf und Schwarzenbach an der Pielach alles rund um die Dirndl, regionalen Genuss und naturnahe Erlebnisse. Dabei werden interessante Führungen in regionalen Leitbetrieben ebenso angeboten wie geführte Wanderungen oder Mountainbike-Touren in der malerischen Natur. Abgerundet wird das Programm von zahlreichen kulinarischen Höhepunkten und einem bunten Kinderprogramm. Der gesamte Veranstaltungskalender mit Informationen zu den einzelnen Veranstaltungen ist online unter www.pielachtal.info abrufbar.

Veranstaltungs-Reigen im Pielachtal

Dirndlerntewanderungen auf den „1.000-Dirndl-Berg“: Samstag, 12. und Sonntag, 13. September, jeweils um 13.30 Uhr, Rabenstein/Pielach

Panoramafahrt mit der Mariazellerbahn inklusive Dirndlschmankerl: Samstag, 20. September, 8:37 Uhr (ab St. Pölten)

Erlebnistag beim Roten Kreuz: Sonntag, 27. September, ab 9 Uhr, Kirchberg/Pielach

Ein Autofreier Ausflug ins Pielachtal

Tipp: Ein Besuch bei den Dirndltaler Erlebniswochen lässt sich perfekt mit der bequemen und umweltfreundlichen Anreise mit der Mariazellerbahn kombinieren. Immerhin stellt bereits die Zugfahrt mit dem Ötscherbär, dem Panoramawagen oder der „Himmels treppe“ ein Erlebnis für sich dar, zudem sind viele Pielachtaler Ausflugsziele und Betriebe vom Bahnhof bequem zu Fuß erreichbar.

Information und Rückfragen:

Regionalplanungsgemeinschaft Pielachtal

Schlossstraße 1

3204 Kirchberg/Pielach

0676/70 442 62

regionalbuero@pielachtal.at