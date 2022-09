Der Bildungscampus für jedes Alter

Der große Bildungscampus Sacré Coeur Pressbaum mitten im Wienerwald gehört zu den Privatschulen der Erzdiözese Wien. „Für jedes Alter“ ist ganz buchstäblich zu verstehen, denn zu finden sind auf dem christlich geprägten Campus sechs verschiedene Bildungseinrichtungen. Die Kleinen und Kleinsten beginnen in den beiden Kindergärten. Dank der räumlichen Nähe kann später der Übergang in die Volksschule sehr entspannt gestaltet werden. Zudem liegt der Campus eingebettet in die Natur. Das schafft viele wunderbare Möglichkeiten, sie mit allen Sinnen wahrzunehmen.

Mehrstufenklasse in Volks- und Mittelschule

Im historischen Hauptgebäude ist die Volksschule samt flexibler Hortbetreuung untergebracht. Eltern haben hier die Qual der Wahl: Geboten wird eine Mehrstufenklasse ebenso wie eine Englisch-Schwerpunktklasse und eine Bewegung-Schwerpunktklasse. Die Mittelschule des Campus befindet sich in einem lichtdurchfluteten Neubau. Hier arbeiten engagierte Pädagoginnen und Pädagogen mit modernen Konzepten von Lernen – so gibt es etwa Freiarbeit, offenes Lernen und auch drei Mehrstufenklassen.

Gymnasium mit attraktiven Schwerpunkten

Am Gymnasium und Realgymnasium auf dem Campus gibt es beispielsweise eine Europaklasse sowie einen musisch-kreativen Schwerpunkt. Letzterer bietet eine fundierte musikalische Ausbildung, in der Musikpraxis auch Ton- und Medientechnik umfasst.

Zwei Wege zur Elementarpädagogik

An der Bildungsanstalt für Elementarpädagogik (BAfEP) schließlich erlernen die Schülerinnen und Schüler einen Beruf mit Zukunft – parallel dazu erlangen sie die Matura. Die Absolventinnen und Absolventen sind bestens auf die Arbeit im Kindergarten vorbereitet.

Das angeschlossene Kolleg bietet die Ausbildung berufsbegleitend und mit erwachsenengerechten Lehr- und Lernmethoden an.