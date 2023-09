Es wächst eine MINT-Schule in der Klosterneuburger Au

Vor genau vier Jahren starteten die ersten Schüler:innen in den zwei ersten Klassen des Privaten Gymnasiums und Realgymnasiums Klosterneuburg in das Schuljahr – heute sind sie frisch gebackene Oberstufenschüler:innen. Die Schule am Rande des Augebiets wächst bald auch sichtbar. Zum ursprünglichen Übergangsgebäude unweit des Essl Museums wird im Laufe des Wintersemesters eine zusätzliche Erweiterung in Holzriegel-Bauweise mit u. a. modernen Laborräumen hinzukommen. Raum für Bewegung und Sport bietet zudem ein vielseitiger Motorikpark.

Lernen mit Praxisbezug

Der Unterricht mit dem engagierten Team an Pädagog:innen findet nicht nur in den Klassen, sondern auch in der benachbarten Klosterneuburger Au statt. Auf gelebte Praxis und fundiertes Wissen wird Wert gelegt. Die junge Schule erhielt bereits das MINT-Gütesiegel des Bildungsministeriums. Damit werden Einrichtungen ausgezeichnet, die besonders vielfältige Zugänge und Begeisterung für Naturwissenschaften und Technik vermitteln.

Familiäres Miteinander

Aber nicht nur die Wissensvermittlung steht im Mittelpunkt des Schullebens, die wachsende Schulgemeinschaft gibt den Schüler:innen christliche Werte und soziale Kompetenzen mit auf den Weg. Jeder soll erfahren, dass sie oder er in ihrer/seiner Individualität und mit den eigenen Talenten und Fähigkeiten wichtig und wertvoll ist. Eine familiäre Atmosphäre, bestens geschulte Pädagog:innen und gemeinsame Feiern und Aktivitäten sorgen dafür, dass sich die Schüler:innen vom ersten Tag an wohl fühlen und gut in die Schulgemeinschaft einleben.