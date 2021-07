Regie: Phyllida Lloyd

Darsteller: Meryl Streep, Pierce Brosnan, Amanda Seyfried, Julie Walters, Colin Firth, Bill Nighy, Stellan Skarsgard u.a.

Eine Mutter, eine Tochter, drei mögliche Väter und eine unvergessliche Hochzeit - Mamma mia!

Die Songs der vielleicht besten Popband aller Zeiten haben das Musical "Mamma mia" zu einem weltweiten Supererfolg gemacht. 30 Millionen Menschen haben bislang schon die grandiose Musik-Show erlebt, die nun mit exquisiter Besetzung auch ihren Weg in die Kinos gefunden hat. Ein musikalisches Filmereignis, das nicht zuletzt mit ABBA- Klängen von Müttern und Töchtern erzählt und dabei von vergangenen Romanzen und neuer Liebe schwärmt.

Um Hochzeit zu feiern, alte Freunde zu entdecken und neue Familien zu gründen, hat sich ein beeindruckendes Ensemble mit Stars wie Pierce Brosnan, Colin Firth oder Julie Walters auf einer idyllischen Mittelmeerinsel versammelt - angeführt von Oscarpreisträgerin Meryl Streep. Hits wie "Dancing Queen", "S.O.S.", "Money, Money, Money" oder "Take a Chance on Me" begleiten die Story von "Mamma Mia!" mit der magischen Erzählkraft und den mitreißenden Rhythmen der größten ABBA-Songs.