Ein lebendiger Stadtteil entsteht aus Industriebrache

Welche Gefühle haben Sie, wenn Sie in der Werft stehen?

Ernst Maurer: Das Schöne ist die Geschichte des Ortes. Und wenn man ein bisschen etwas von dieser Historie mit in die Zukunft nehmen kann, sei es atmosphärisch oder auch durch gestalterische Elemente ist das eine Chance für Korneuburg, diesen Platz aus der Vergangenheit in die Zukunft zu führen.

Was hat der einzelne Korneuburger von der Entwicklung des Werftareals?

Ernst Maurer: Korneuburg hat vor mehr als zehn Jahren das Ziel definiert, die aktuell durch Bahn und Autobahn vom Strom abgeschnittene Stadt an die Donau zu bringen. Das Werftgelände ist bis jetzt auch kein attraktiver Teil des Stadtgebietes, sondern eine Industriebrache, die darüber hinaus jahrzehntelang nicht öffentlich zugänglich war. Oft geht die Diskussion nur darüber, ob Korneuburg die Zuwanderung verträgt oder nicht. Aus meiner Sicht ist die Antwort sehr klar. Die Stadt braucht diese Erweiterung. Denn damit wird auch die lokale Wirtschaft gestärkt. Alle, die sich hier ansiedeln, werden nicht nur in Wien einkaufen, sondern hauptsächlich in der Stadt. Und dadurch wiederum wird das Angebot immer attraktiver.

Thomas Jedinger: Mehrwert entsteht auch durch diesen hier zugrunde gelegten Nutzungsmix. Mit der Revitalisierung und Erweiterung der denkmalgeschützten alten Werfthallen entsteht ein Zentrum für diverse Freizeitaktivitäten. Im Sommer hat sich das Areal bereits zu einer Badelandschaft entwickelt. Am Abend treffen sich die jungen Leute an der Beach Bar. Während des ganzen Jahres finden in den Werfthallen Veranstaltungen statt. Mit der Entwicklung des ganzen Gebietes entsteht für die Korneuburger:innen ein neues Zentrum. Das sehe ich als großen Mehrwert auch für alle, die nicht in diesem neuen Gebiet wohnen. Aber sie können die Dinge, die da entwickelt werden, mitnutzen und davon profitieren.

Kann sich Korneuburg mit so einem Projekt auch im Stand- ortwettbewerb der Kommunen untereinander profilieren? Zählt das Argument einen Stadtteil zu schaffen, der in jedem österreichischen Reiseführer erwähnt ist?

Ernst Maurer: Hier entsteht ein architektonisch perfekt gestaltetes Areal mit höchster Lebensqualität am Wasser. In Kombination mit dem Natura 2000 Gebiet finde ich, besser kann es eigentlich gar nicht sein.

Thomas Jedinger: Dieser Bauplatz ist so unbeschreiblich an Qualität und an Vorzügen: verkehrstechnisch perfekt mit der Bahn angebunden, zentrumsnahe, naturräumlich attraktiv, der Charme einer regionalen Bezirkshauptstadt mit unmittelbarer Nähe zu einer europäischen Metropole …

Nicht jeder gerät in Korneuburg bei dem Projekt so ins Schwärmen …

Thomas Jedinger: Das ist eine einmalige Chance, die wenn sie jetzt nicht genutzt wird, so schnell nicht mehr kommt. Von entscheidender Bedeutung ist aber auch, auf Qualität zu achten.

Ein großes Thema generell bei Stadterweiterungen ist Verkehr. Können oder wollen die Menschen wirklich nicht auf ihr Auto verzichten?

Ernst Maurer: Ich würde sagen, das hängt davon ab, welche Möglichkeiten man mit dem öffentlichen Verkehr hat irgendwo hinzukommen. Es gibt beispielsweise sehr viele Park & Ride- Systeme, die in den Bezirkshauptstädten gleich beim Bahnhof errichtet wurden. Da ist sehr viel passiert.

Thomas Jedinger: Es müssen Angebote und Anreize geschaffen werden, um vom Auto wegzukommen. Es ist aber auch ein Generationen-Thema. Jüngere Menschen haben einen anderen Zugang dazu. Daher wird das auch einfach ein kontinuierlicher Prozess.

Wie beurteilen Sie diese Entwicklung auch vor dem Hintergrund des aktuellen, alles überspannenden Thema der Nachhaltigkeit?

Ernst Maurer: Das Gebot der Zeit ist Vermeidung der Bodenversiegelung. Auf der Halbinsel stand eine 200 Meter lange 20 Meter hohe Halle mit Nebenhallen und betonierten Vorplätzen. Dort war nahezu alles versiegelt. Mit der neuen Bebauung sinkt daher der Versiegelungsgrad sogar. Wir wollen die vorhandenen Ressourcen nutzen. Das ist genau, was wir hier machen. Gänzlich falsch wäre es, hier Einfamilienhäuser zu bauen und dann den nächsten Acker am Ortsrand umzuwidmen. Die Werft ist seit Jahrzehnten als Bauland gewidmet und soll daher richtig und nachhaltig bebaut werden.