Wohnen für Jung bis Alt

Die Landeshauptstadt weist einige besondere Wohnprojekte auf: Junges Wohnen, betreutes Wohnen oder Wohnen für Menschen mit Behinderungen sichert jedem den richtigen Platz.

„Behindert leben. Betreut wohnen“, ist der Leitspruch des DomiZiel in Spratzern. Die Einrichtung der Caritas bietet einen „möglichst normalen Wohnalltag“ für ihre Bewohnerinnen und Bewohner, erzählt Leiter Martin Kühnl. Ein kommender Zubau ermöglicht Teilbetreuung für 28 Personen in zwei zusätzlichen Stockwerken. Auch der Verein Wohnen gibt Menschen mit Behinderungen Raum. „Das Ziel ist ein selbstständiges Wohnen in einer nachhaltig leistbaren Wohnung“, sagt Geschäftsführerin Ingrid Neuhauser.

Die Emmaus betreut vier Wohnheime in St. Pölten. Sowohl im Frauenwohnheim als auch im Wohnheim Herzogenburger Straße wäre Bedarf für mehr Kapazitäten. „Die Herausforderungen haben sich geändert“, meint Birgit Hinterhofer von Emmaus, „den klassischen Sozialhilfegast gibt es weniger. Unsere Gäste haben oft psychische Diagnosen, bei denen eine Vollbetreuung nötig wäre.“

Angebote zum Betreuten Wohnen gibt es aber nicht nur für Menschen mit Behinderungen oder psychischen Problemen, sondern auch für ältere Personen. Die „Heimat Österreich“ verwaltet das betreute Wohnen in der Karl-Renner-Promenade. Die Caritas übernimmt die Betreuung und die Bewohner werden bei Wunsch bei Behördengängen unterstützt und können an Aktivitäten teilnehmen. „Ziel ist es, Personen in unterschiedlichen Lebensphasen geeigneten leistbaren Wohnraum zur Verfügung zu stellen“, erklärt Geschäftsführerin Sandra Bauernfeind. Alpenland-Geschäftsführerin Isabella Stickler schließt sich ihrer Kollegin an: „Bei jeder Projektentwicklung errichten wir je nach Bedarf für junge Menschen, Familien genauso wie für die ältere Generation.“

So wie für ältere Personen gibt es auch für junge Menschen in der Stadt eigene Projekte, zum Beispiel die Campus-Villa bei der FH, das Wihast-Wohnheim oder das Junge Wohnen der St. Pöltner Wohnbaugenossenschaft. Deren Projekt erhielt auch den Wohnbaupreis.