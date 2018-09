Mit einem herzlichen Fest feierten fünf Generationen das 120-jährige Bestehen des Badener Familienunternehmens Prokopp.

Einen spannenden Blick in die Familiengeschichte gewährte Christian Prokopp mit dem Zylinder seines Urgroßvaters Hans, der diesen bei seiner Hochzeit trug. 1898 gründete er die Drogerie Prokopp in der Theresiengasse. 1905 folgte ein weiteres Geschäft in der Rathausgasse 7. Fritz Prokopp übernahm 1938 und führte das Unternehmen durch eine schwere Zeit.

1962 übernahm schließlich Peter Prokopp die Führung und eröffnete 1964 eine weitere Filiale in Wr. Neustadt. Es war die Zeit der Einführung der Selbstbedienungsläden. Peter Prokopp ging zum Vorläufer von „Gewußt wie“ – nach 4 Jahren war er Obmann der Genossenschaft. Sohn Christian Prokopp trat 1991 als Verkaufsleiter in die Firma ein und übernahm 1995 die Firmenleitung. Seit 1994 verwandelt seine Frau Regina die Prokopp-Geschäfte in Wohlfühl-Oasen.

Was es für Christian Prokopp als Unternehmer braucht? „Mut, Demut und Begeisterung“, verrät er sein Credo. Mut brauche es in vielen Entscheidungen, Demut vor dem Kunden und Begeisterung im täglichen Tun. 2003 hatte er sein Schlüsselerlebnis – in einer Filiale in der SCS. Das Sortiment wurde auf Reformartikel konzentriert – im ersten Schritt war der Umsatz halbiert. Die Richtung aber stimmte – heute gehören 17 Filialen zum Unternehmen (die 18. Filiale öffnet am 1.4.2019 in Gänserndorf).

Mit Valentina Prokopp steht die 5. Generation bereits in den Startlöchern. Sie ist seit 2014 im Unternehmen tätig. Ihr erstes großes Projekt war die Etablierung des hauseigenen prokopp Webshops. Dieser stellt CO2 neutral mit der österreichischen Post zu.

„120 Jahre Familienunternehmen im besten Sinne, das stets auf Kundenwünsche reagierte, durch Neuerungen und bedarfskonformes Angebot überzeugt. In 120 Jahren hat sich viel verändert – gesunde, biologisch und nachhaltige Lebensmittel stehen heute im Fokus – der Erfolg gibt Recht“, gratulierte VP-Stadtchef Stefan Szirucsek.

zVg

Für ein natürliches & gesundes Leben seit 1898.