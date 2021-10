Mit viel Freude zum Beruf

Die Polytechnische Schule Wiener Neustadt (PTS) bietet im Orientierungsjahr eine optimale Vorbereitung auf die duale Ausbildung. Dazu sieht dieser Schultyp es als seine Aufgabe an, die Talente der Jugendlichen zu fördern, damit sie sich in ihrer Persönlichkeit entfalten und selbstbewusst auftreten können.

„Der einjährige Unterricht wird intensiv dafür genutzt, um Jugendliche an die Berufsausbildung heranzuführen, indem sie die Chance erhalten, sich zu orientieren, zu lernen und zu reifen“, so Direktor Gerhard Obleser, „aber auch für Jugendliche, die eine weiterführende Schule besuchen möchten, ist sie eine hervorragende Vorbereitung.“

Ziel der Schule ist es, die Jugendlichen in acht Fachbereichen mit sogenannten Wahlpflichtfächern optimal auf eine Lehre, Lehre mit Matura oder eine weiterführende Schule vorzubereiten. Die Fachbereiche sind: Metall, Holz/Bau, Mechatronik, Elektrotechnik, Kreativität-Wellness-Soziales, Wirtschaft-Marketing-Verkauf, Tourismus und der Intensivlehrgang Wirtschaft, Technik und Soziales.

Berufsorientierung als Schwerpunkt

In den Pflichtgegenständen wird das Wissen der achten Schulstufe vertieft und mit einem breiten Angebot von Naturwissenschaften bis zu politischer Bildung erweitert.

Der Schwerpunkt liegt auf der Berufsorientierung. In zehn berufspraktischen Tagen, zwei Wochen Fachpraxis und fünf individuell wählbaren Praxistagen können die Schüler erste persönliche Berufserfahrungen sammeln, um so den optimalen Lehrberuf bzw. die optimale Schwerpunktwahl in einer weiterführenden Schule treffen zu können.

Den Lehrausbildungsbetrieben bietet sich so die Möglichkeit, eventuelle Lehrstellenbewerber über einen mehrtägigen Zeitraum im Betrieb kennenzulernen. Zahlreiche Lehrausgänge, Workshops und Exkursionen während des Schuljahres bieten in Zusammenarbeit mit außerschulischen Organisationen, wie Arbeiterkammer, AMS-BIZ, Wirtschaftskammer und mehr, einen abwechslungs-reichen Unterricht.

Zahlreiche Zusatzqualifikationen und die kommissionelle Fachkompetenzprüfung für alle acht Fachbereiche runden das Angebot ab. Nicht umsonst erhielt die Schule das Gütesiegel für Berufsorientierung von der Wirtschaftskammer Niederösterreich.

Am Ende des Schuljahres in der PTS sollen die Jugendlichen wissen, welchen Lehrberuf sie ergreifen oder welche weiterführende Schule sie besuchen wollen. Dieses Ziel wird etwa auch durch eine enge Kooperation mit „Jugendcoaches“ und speziell ausgebildeten Berufsberatern an der PTS erreicht. „Junge selbstbestimmte Menschen sehen ihre Perspektiven, sie nutzen ihre Chancen und blicken dem weiteren Leben erwartungsvoll, neugierig und positiv entgegen“, so Obleser.

www.pts-wienerneustadt.at