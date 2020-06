Als solcher ruft das CCA nun dazu auf, gemeinsam die Region zu stärken. Jede Besorgung in einem lokalen Unternehmen hilft dabei – im CCA profitieren dadurch auch die Kundinnen und Kunden. Zum Vatertag winken tolle Rabatte, Aktionen und eine -10%-Aktion auf die CCA-Geschenkkarte.

„Die Wiedereröffnung der Shops und Gastronomiebetriebe im City Center Amstetten war wichtig für die Menschen der Region, weil sie jetzt wieder das volle Angebot im CCA nutzen können“, freut sich Centerleiter Hannes Grubner über den erfolgreichen Start des Einkaufszentrums. „Immerhin geht es jetzt darum, gemeinsam den Handel zu stärken und so die Region wieder in Schwung zu bringen. Im Grunde ist es ganz einfach: Jeder Kauf in einem Unternehmen der Stadt trägt dazu bei, die regionale Wirtschaft anzukurbeln, Arbeitsplätze zu sichern und den Standort Amstetten zu stärken.“

Das große Angebot der rund 60 Shops im City Center Amstetten macht es den Kundinnen und Kunden dabei besonders leicht. Besorgungen können unkompliziert an einem Ort erledigt werden und der vielfältige Branchenmix aus Mode, Technik, Sport, Freizeit, Kosmetik u.v.m. hält für jeden das Richtige bereit. Dazu tragen die persönliche Beratung in den Geschäften und die freundliche Bewirtung in den Cafés und Restaurants zum angenehmen Shoppingerlebnis bei.

Doppelte Freude zum Vatertag

Am Sonntag, den 14. Juni, ist Vatertag und das wird gefeiert – deshalb gibt es am 12. und 13. Juni viele tolle Rabatte und Aktionen in den Shops des City Center Amstetten. Außerdem dürfen sich Besucherinnen und Besucher an diesen beiden Tagen über 10 Prozent Preisnachlass auf den Kauf einer CCA Geschenkkarte (maximaler Einkauf € 150,-) freuen.

Das Angebot sollte man sich nicht entgehen lassen, denn mit der Geschenkkarte liegt man gleich doppelt richtig: Väter können sich damit nach Lust und Laune in den vielen Shops des CCA einen Vatertagswunsch erfüllen und die Region profitiert davon, dass das Vatertagsgeschenk von einem Händler in nächster Nähe stammt. Die CCA Geschenkkarte ist ausschließlich kontaktlos mittels Bezahlung via Bankomat- oder Kreditkarte erwerbbar.

Weitere Informationen auf www.ccamstetten.at