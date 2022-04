Radln für den reinen Genuss

In Leobersdorf am Rathausplatz präsentiert Bike-Spezialist Bobby’s Sport neueste Fahrräder. Dazu gibt’s den Radl-Check und E-Bikes zum Ausprobieren. Zusammen mit dem Weinbauverein können Besucher Leobersdorfer Weinsorten verkosten. Alle Radler können sich kostenlos im Erlebnisbad erfrischen!

In Enzesfeld laden die Winzer am Radweg zu einer Weinkost bei der Weinpresse. Die ortsansässigen Fleischer und Winzer servieren regionale Schmankerl und für Kinder gibt’s eine Kreativstation.

Wie fährt sich ein eBike - kostenlose Teststationen gibts beim Rad-Genuss-Tag. Foto: Christian Husar

In St. Veit wird die Wiese neben der Triesting zum Abenteuer-Spielplatz. Für Erwachsene gibt es „Wein auf der Wiesn“ mit dem Weinbauverein St.Veit/ Ödlitz & den Hofgenüssen

In Berndorf wird die Fußgängerzone zum Rad-Genuss-Tag-Markt. Die Besucher können QWIC Leihräder ausborgen, E-Bikes testen oder einen Rad-Check machen. Das krupp stadt museum öffnet seine Pforten und auf Kinder wartet ein Papiertheater.

In Pottenstein können Kinder mit ihrem Radl ein Fahrsicherheits-Training absolvieren. Die Gemeinde organisiert einen Fahrradparcours. In Fahrafeld geht‘s bei Spezial-Führungen ins Herz von Niederösterreichs zweitgrößtem Hochwasserschutzbecken. Das „Bier am Bau“ kommt aus dem Zapfhahn der Pottensteiner Craftbeer-Manufaktur Poidl-Bräu.

In Weissenbach am Kirchenplatz gibt’s eine „Milchbar“ der Triestingtaler Hofgenüsse, das „KUHle“ Eis vom Schauppi inklusive. Das Triestingtaler Heimat- und Regionalmuseum stellt alte Fahrräder aus und LTbiking bietet E-Bikes & Reparatur-Workshops.

In Altenmarkt lädt der Bauernhof Steiner in Sulzbach zur Stallbesichtigung. Dazu gibt’s ein lustiges Kinderprogramm. Auch die Wallfahrtskirche Thenneberg öffnet, mit Genuss-Standl und Kinderprogramm am Dorfplatz. Musikfreunde kommen am Kulturbahnhof Thenneberg auf ihre Rechnung: Staatsoper-Musiker Matthias Schorn veranstaltet ein Musikantentreffen.

In Kaumberg verwöhnt Familie Stangl mit originellen Kostproben aus der Region. Der Marktplatz wird zum autofreien Genuss-Markt. Rund um den Wallfahrerbrunnen warten die Direktvermarkter aus der Region mit Köstlichkeiten auf.