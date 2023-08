Große Eröffnungsfeiern im Raiffeisen-Lagerhaus Tresdorf!

Am Samstag, den 9.9.2023, öffnet das Raiffeisen-Lagerhaus Tresdorf seine Tore. Die Besucher:innen erwartet ein vielfältiges Programm mit Bummel-Bus-Touren über das Gelände, Musik sowie eine reichhaltige Auswahl an köstlichen Speisen und erfrischenden Getränken.

Besonders für Familien bietet die Veranstaltung ein Kinder-Kreativ-Areal mit einem John Deere Trettraktor-Parcours, einem Malwettbewerb mit tollen Preisen, Kinderschminken und einer Riesen-Rasenmäher-Rutsche.

Unser Auto & Technik Standort bietet mit seinem 3-Häuser-Konzept am Lagerhausplatz in Tresdorf ein vielfältiges Angebot:

Lagerhausplatz 1:

PKW-Werkstatt (Fachwerkstätte für Citroen, Fiat, Jeep, Opel, Peugeot, Subaru) sowie der neuen Raiffeisen-Lagerhaus Zentrale Korneuburg

Lagerhausplatz 1a:

Wohnmobil-Verkauf (Mc Louis, Mobilvetta, Rabeta), Vermietung & Werkstatt LKW-, Landmaschinen & Motoristik Werkstatt

Lagerhausplatz 2:

PKW Handel (Fiat, Jeep, Opel, Peugeot, Subaru)

Für Technikbegeisterte gibt es Führungen durch die PKW Werkstatt sowie spannende Ausstellungen von Wohnmobilen, PKW und John Deere Traktoren. In unserem PKW-Schauraum winken Top-Preisnachlässe bei ausgewählten Modellen!

Und das ist noch nicht alles! Es winken auch fantastische Gewinne bei einem vor Ort stattfindenden Gewinnspiel, darunter eine Woche Wohnmobil-Urlaub, ein Elektrofahrzeug für eine Woche, ein Carello Lastendreirad als motorisiertes Geschenk und eine Scheibtruhe gefüllt mit hochwertigem Werkzeug. Zusätzlich erhalten die Besucher großartige Geschenke beim Eintritt.

Seien Sie dabei, wenn das Raiffeisen-Lagerhaus Tresdorf mit seinen eindrucksvollen Angeboten die Tore öffnet und die Besucher mit Innovation und Technik begeistert!

Zum Programm: Einladung zur Eröffnungsfeier (lagerhaus.at)

Und übrigens: Am 09.09.2023 gibt es auch eine Aktionstag in den Haus- & Gartenmärkten unserer Region mit tollen Rabatten. Also vielleicht einfach davor oder danach noch zum Shoppen ins Lagerhaus Ernstbrunn, Gerasdorf, Korneuburg oder Schleinbach düsen. So viel Lagerhaus gibt es selten!