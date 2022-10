Gänserndorf bewegt die Region

Bei der Raiffeisen-Regionalbank Gänserndorf ist es Tradition die Region und ihre Bewohner zu fördern. Als finanzieller Nahversorger und Kooperationspartner zahlreicher Vereine, Schulen, Organisationen etc. zeigt die genossenschaftlich organisierte Bank Verantwortung.

Die Weltspartage 27. – 31.10. stehen bei der RRB Gänserndorf in diesem Jahr daher unter dem Motto „Wir bewegen die Region“. Mitglieder und KundInnen sind eingeladen in die Bankstellen in Angern, Deutsch-Wagram, Engelhartstetten, Gänserndorf, Gerasdorf, Lassee, Leopoldsdorf, Matzen und Strasshof zu kommen.

Für die Gäste werden an allen neun Standorten verschiedene Köstlichkeiten wie etwa Winzersekt, Fruchtsäfte, Mehlspeisen oder Pikantes aus der Region angeboten. Neben Partnern aus der Wirtschaft möchte die RRB Gänserndorf an den Weltspartagen auch unterschiedlichste Sport- und Freizeitangebote im Genossenschaftsgebiet ins Rampenlicht rücken und hat sich bewusst gegen den Ankauf bisher bekannter Weltspartagsgeschenke entschieden.

Starkes Miteinander in der Region wird gefördert

„Als nachhaltig agierende Regionalbank bieten wir unseren jungen Kunden zum Weltspartag etwas ganz Besonderes: Wir sorgen mit 35.000 Sporteinheiten für mehr Bewegung und Lebendigkeit. Damit unterstützen wir unsere Region und fördern ein starkes Miteinander“, so Geschäftsleiter Dir. Johannes Jaindl.

Sumsi-Sparer und Raiffeisen-Clubmitglieder erwarten exklusive Gutscheine aus der Region wie etwa dem Erlebnispark Gänserndorf, dem Eislaufplatz Matzen oder dem Regionalbad Gänserndorf. Auch der SV Gymnastics Gänserndorf und die UNION Raiffeisenbank Gänserndorf konnten als Partner gewonnen werden.

Mit den verschiedenen Gutscheinen haben die jungen KundInnen die Möglichkeit unterschiedlichste Freizeitmöglichkeiten wie beispielsweise Bogenschießen, Eltern-Kind-Turnen, Rope Skipping, Waterclimbing und vieles mehr kennenzulernen.

Wichtig beim Besuch der Raiffeisen-Regionalbank Gänserndorf an den Weltspartagen ist ein klarer Blick – besonders bei den Jüngsten – denn Achtung: Sumsi ist in der ganzen Region unterwegs.

Wer Glück hat trifft Sumsi an einem der neun Standorte und bekommt ein Foto mit dem beliebten Maskottchen. „Wir bewegen die Region“ – die 94 MitarbeiterInnen der RRB Gänserndorf freuen sich auf Ihren Besuch an den Weltspartagen vom 27. – 31.10.2022.

Nähere Informationen unter www.rrbg.at